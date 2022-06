Ladri in fuga con salumi e formaggi 

Sul colpo indagano le forze dell’ordine che sono alla caccia dei responsabili. Saranno controllate anche le immagini delle telecamere che potrebbero avere immortalato i ladri sempre che questi, come spesso accade in questi casi, non si siano coperti il volto proprio per non essere riconosciuti. Per entrare i ladri hanno scelto l’accesso che dà su via Brigata Sassari, di fronte all’edicola. A fianco si trova anche una scala e un cancello al cui interno sono sistemati i bidoni della spazzatura. Nel frattempo la direzione del supermercato sta verificando l’entità del danno.

In pratica i malviventi si sono aperti l’accesso, sono entrati nelle corsie del market deserto e hanno arraffato liquori, salumi e formaggi. Non è dato sapere se volessero prendere proprio quel tipo di merce o se, impauriti dal suono dell’allarme abbiano portato via quello che capitava a tiro prima di far perdere le proprie tracce.

Si potrebbe definire quasi un colpo “chirurgico”. Perché i ladri che nella notte tra domenica e lunedì hanno saccheggiato il Superpan in via Marconi, portando via una notevole quantità di merce, hanno agito creando forse con una pietra o un trapano, un foro sulla vetrata, un piccolo spazio giusto per aprirsi un varco all’interno. Tanto che la vetrata non è andata in frantumi ma è stata aperta solo in un punto.

Si potrebbe definire quasi un colpo “chirurgico”. Perché i ladri che nella notte tra domenica e lunedì hanno saccheggiato il Superpan in via Marconi, portando via una notevole quantità di merce, hanno agito creando forse con una pietra o un trapano, un foro sulla vetrata, un piccolo spazio giusto per aprirsi un varco all’interno. Tanto che la vetrata non è andata in frantumi ma è stata aperta solo in un punto.

A che ora sia successo con esattezza non si può sapere, ma alcuni testimoni hanno raccontato di essere passati intorno alle 3,30 di ieri mattina e di avere già notato il vetro rotto. L’incursione si deve quindi essere verificata prima.

Il varco

In pratica i malviventi si sono aperti l’accesso, sono entrati nelle corsie del market deserto e hanno arraffato liquori, salumi e formaggi. Non è dato sapere se volessero prendere proprio quel tipo di merce o se, impauriti dal suono dell’allarme abbiano portato via quello che capitava a tiro prima di far perdere le proprie tracce.

Sul colpo indagano le forze dell’ordine che sono alla caccia dei responsabili. Saranno controllate anche le immagini delle telecamere che potrebbero avere immortalato i ladri sempre che questi, come spesso accade in questi casi, non si siano coperti il volto proprio per non essere riconosciuti. Per entrare i ladri hanno scelto l’accesso che dà su via Brigata Sassari, di fronte all’edicola. A fianco si trova anche una scala e un cancello al cui interno sono sistemati i bidoni della spazzatura. Nel frattempo la direzione del supermercato sta verificando l’entità del danno.

La ripresa delle attività

E ieri mattina davanti al supermercato era un via vai di persone che si fermavano ad osservare cosa fosse successo. Il vetro rotto ha infatti attirato gli sguardi dei curiosi e in men che non si dica la notizia è volata di bocca in bocca anche perché il market di fronte a piazza Azuni è uno dei più frequentati del centro della città. Bocce cucite da parte dei dipendenti.

Certo è che non è la prima volta che i balordi si accaniscono nei confronti dei market della nota catena. Un colpo era stato tentato l’inverno scorso anche al Superpan di via Fiume. Anche in questo caso i malviventi avevano rotto il vetro di un ingresso per aprirsi un accesso dalla parte del parcheggio in via Livatino, ma in quel caso erano poi fuggiti prima di entrare, spaventati dal suono dell’allarme. Allarme che invece a quanto pare non ha minimamente creato problemi ieri, tanto che i ladri hanno fatto quello che dovevano fare prima di allontanarsi indisturbati. Resta il fatto che il danno è ingente e che con l’estate aumentano gli episodi di questo tipo. Numerose sono anche le segnalazioni per gruppi di balordi che si riuniscono nelle piazze e nei parchi disturbando con urla e schiamazzi e lanciando bottiglie e altro contro le vetrate degli uffici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata