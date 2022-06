Ladri di sassolini, svuotate le aiuole pubbliche 

All’inizio si diceva fossero state le folate di maestrale a spingerle lontano. Ma quando del lapillo lavico – così si chiama il materiale usato in tutto il mondo per il giardinaggio – non è rimasto più niente in quasi tutta la città la verità è venuta a galla: sono state rubate poco a poco – come confermano dalla ditta che si è occupata di sistemarli - per andare ad adornare vasi e giardini privati. Molte delle aiuole sono state completamente svuotate, in altre è rimasta giusto qualche sassolino.

Quello che non ti aspetti succede davvero: le pietroline da giardinaggio sistemate come drenaggio nelle aiuole in viale Colombo, in via Marconi e in altre strade della città sono sparite poco per volta.

I sassolini spariti

All’inizio si diceva fossero state le folate di maestrale a spingerle lontano. Ma quando del lapillo lavico – così si chiama il materiale usato in tutto il mondo per il giardinaggio – non è rimasto più niente in quasi tutta la città la verità è venuta a galla: sono state rubate poco a poco – come confermano dalla ditta che si è occupata di sistemarli - per andare ad adornare vasi e giardini privati. Molte delle aiuole sono state completamente svuotate, in altre è rimasta giusto qualche sassolino.

Tra l’altro il lapillo lavico non è stato sistemato solo a scopo ornamentale. Ma la sua funzione è ben altra: cioè quella di evitare la formazione di erbacce in modo che le aiuole restino sempre pulite, oltre a scongiurare il rischio che fango e acqua piovana finiscano sul marciapiede e facciano scivolare le persone.

Il caso cestini

E non è tutto: da qualche tempo qualcuno ha cominciato a portare via anche i cestini per la raccolta delle cartacce sistemati dalla De Vizia al Poetto e nel centro urbano. Si tratta di quelli a un braccio con tanto di posacenere e quelli a tre bracci per la raccolta di carta, vetro e plastica.

A farne le spese sono stati soprattutto i bagnanti. Nel tratto di spiaggia davanti al Lido Mediterraneo, ci si è accorti subito che il cestino non c’era più.

«All’inizio pensavamo che in questo tratto di spiaggia la De Vizia si fosse dimenticata di metterli» dice Nicola Pisu, 65 anni, acosì abbiamo chiesto agli operatori che passano a pulire la spiaggia e ci hanno detto che il cestino c’era ma che era stato rubato. E non solo qui ma anche in tante altre zone». Detto questo come abbiano fatto è difficile dirlo. Perché i contenitori sono stati portati via proprio nella loro interezza, braccio compreso.

Ladri e vandali

E se per quanto riguarda il lapillo lavico non viene difficile pensare che sia stato preso per abbellire i giardini, più difficile comprendere cosa uno possa farsene di un cestino per le cartacce. E la stagione è soltanto all’inizio.

Le batterie di cestini sono state sistemate in centro e in spiaggia nell’ambito del nuovo appalto. I primi a essere stati messi sono stati i cestini a un braccio con il posacenere poi sono arrivati gli altri a tre bracci.

In spiaggia invece sono state sistemate le isole ecologiche con le batterie di bidoni per la raccolta differenziata. Questa volta sono tutte di legno sormontate da una sorta di copertura.

Oltre ad essere rubati i cestini sono già nel mirino degli incivili che vi gettano al loro interno di tutto . Lo stesso che succedeva con i vecchi bidoni che sono stati eliminati e ora succede con questi nuovi di zecca.

«Servono le telecamere»

E se i furti delle pietruzze possono davvero lasciare a bocca aperta, per la verità la razzia del bene pubblico non è cosa rara in città. Più volte sono stati rubati anche i fiori sistemati nelle aiuole in via Porcu e davanti al Comune. «Io lo dico da sempre, ci vorrebbero le telecamere» dice un’altra bagnante, Loredana Serra, «perché davvero non c’è rispetto per niente. Si fa qualcosa per rendere la città più accogliente e poi viene tutto vanificato da quattro stupidi». Triste sorte è toccata anche agli altri contenitori. Da quelli per la raccolta di abiti usati a quelli per gli oli esausti, per le batterie, per i farmaci, per gli escrementi dei cani. Tutti usati come cassonetti improvvisati.

