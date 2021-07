Ladri di sabbia, nei guai 11 turisti 

Le campagne di sensibilizzazione e i tanti cartelli informativi ormai presenti in numerosi arenili non sono riusciti a fermare i ladri di sabbia che imperversano ogni estate sulle coste della Sardegna. Dal Poetto a Santa Margherita di Pula, da Villasimius a Costa Rei fino agli ambitissimi litorali di Is Arutas, Is Arenas, Piscinas, Cala Goloritzè. L’ultimo raid è stato sventato all’aeroporto di Elmas dal personale dell’Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e di Sogaer.

I controlli

Undici turisti sono finiti nella rete dei controlli e hanno dovuto consegnare il maltolto. Sabbie e conchiglie, sassi levigati dalle onde, persino un pezzo di roccia sottratti durante la loro permanenza dell’Isola, non voleranno con i loro bagagli dove avevano tentato di nascondere il materiale o comunque riposto nella speranza di portarsi dietro un souvenir targato Sardegna. I viaggiatori sono stati multati e rischiano di dover alleggerire i loro portafogli di parecchi quattrini: fino a 3mila euro.

La provenienza

L’operazione dell’Agenzia delle Dogane e delle Fiamme Gialle si è ripetuta in diverse occasioni. I turisti in partenza dallo scalo di Cagliari-Elmas provenivano da diverse città italiane ma anche dall’estero. Roma, Bari, Milano, Genova, Taranto e Arezzo. E ancora Berna, Madrid e Bucarest. Complessivamente sono stati sequestrati 2,2 chili di sabbia contenuta in bottiglie di plastica, 512 ciottoli di mare, 740 conchiglie e una grossa roccia. I reperti erano stato prelevati nelle spiagge di Villasimius, a Costa Rei, nella frazione costiera di Sarroch, Perd'e Sali, in diversi trati del litorale di Santa Margherita e nelle calette dell’Isola di San Pietro. In un contenitore era stata anche sistemata la sabbia del Poetto. Inutile evidentemente il tentativo di difendersi nella speranza di cavarsela senza multe. Tutti hanno dichiarato di non conoscere la normativa che vieta categoricamente l'asporto di sabbie e altri materiali dalle spiagge. Le sanzioni sono scattate per ognuno dei turisti.

L’Agenzia

Da alcuni anni anche l’Agenzia delle Dogane ha deciso di scendere in campo per fermare il diffusissimo fenomeno dei furti di sabbia, l’ingiustificabile abitudine di rientrare a casa dopo le vacanze con un souvenir così prezioso non certo da punto di vista economico quanto ambientale. Controlli che da tempo Forestale regionale, Carabinieri forestali, Polizia e Finanza stanno svolgendo non soltanto nello scalo cagliaritano ma anche negli altri aeroporti dell’Isola e nei porti, dove è comunque ben più difficile riuscire a scoprire i materiali celati nei bagagli.

Non restano che le campagne educative e le iniziative di sensibilizzazione diffuse sui media o con opuscoli distribuiti sulle località turistiche per tentare di riportare alla ragione anche chi ancora si ostina a mettere a segno i furti e non rinuncia a portarsi a casa un ricordo delle sue vacanze al mare.

