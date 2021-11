Ladri di case nelle campagne: è allarme 

Prima a spaventare i proprietari delle case agricole erano i furti che si verificavano di frequente, soprattutto nei mesi invernali quando i fabbricati di campagna restano più a lungo incustoditi. Ora c’è anche l’incubo delle occupazioni abusive: famiglie che sfondano le porte e si impossessano della casa, costringendo poi i proprietari a lunghe battaglie giudiziarie per riuscire a tornare in possesso dell’immobile.

I ladri di case

Un fenomeno che colpisce anche le proprietà pubbliche. Nelle scorse settimane una casa del consorzio idrico che si trova nei pressi dell’ex antenna Rai è stata liberata da tre famiglie di origine slava che l’avevano occupata ormai più di tre anni fa.

L’edificio è stato lasciato in condizioni pessime, trasformato in una discarica di rottami, auto abbandonate e altra spazzatura ammassata. L’immobile realizzato dall’ex Esaf era poi passato al demanio regionale. «Era stata occupata da queste famiglia quando era già stata regolarmente assegnata a chi ne aveva necessità», racconta Salvatore Serra, agricoltore che lavora gli orti in quella zona, «alla fine siccome avevano bambini piccoli la Regione non ha potuto sgomberarli e sono rimasti a lungo, trasformandola in una discarica. Ora se ne sono andati, ma per risistemarla serviranno un sacco di soldi».

Dall’altra parte della città, sempre in campagna, un’altra casa del consorzio che era stata lasciata disabitata è stata occupata, ma in quel caso si tratta di un edificio che nessuno voleva. Qualche anno fa, invece, delle famiglie nomadi avevano sfondato la porta dell’ex sede Rai lungo la vecchia Carlo Felice: in quel caso, dopo un braccio di ferro durato mesi, è arrivato lo sgombero di carabinieri e vigili urbani, ma l’edificio è stato ben tenuto dagli occupanti.