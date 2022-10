Ladri alla Portovesme «Un grave danno alla linea piombo» 

Furto alla Portovesme srl: dal magazzino centrale sono spariti i pezzi in rame necessari alla manutenzione del Kss, il reparto in cui si produce piombo, destinato alla fermata nei prossimi mesi. Un danno che fa temere a tanti l’anticipo della data tanto temuta.

Il blitz

Nella notte tra sabato e domenica i ladri si sono intrufolati all’interno dello stabilimento, hanno rubato un camion di un’impresa degli appalti e un sollevatore di proprietà di un’altra azienda. Dopo essersi impossessati dei mezzi, si sono poi diretti al magazzino centrale. Qui, con l’aiuto del sollevatore, hanno caricato sul camion tutta l’attrezzatura in rame arrivata a Portovesme per la manutenzione programmata del forno Kvcet, cuore pulsante del Kss. Giacche di rame perimetrali, giacche di spillamento piombo, copper block e altri elementi sono stati caricati sul camion dai ladri che poi, forzando un ingresso secondario, sono riusciti a dileguarsi. La scoperta del furto è avvenuta domenica mattina ma è stata resa nota solo ieri. A dare nell’occhio è stata l’assenza del camion dell’impresa, stranamente non parcheggiato nel solito posto. Solo un controllo successivo dentro il magazzino ha permesso di mettere a fuoco cosa fosse successo qualche ora prima: i pezzi arrivati a Portovesme per la manutenzione del forno erano spariti, volatilizzati con il camion. In fabbrica sono arrivati i carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi e le verifiche utili per ricostruire i fatti. Il camion trafugato domenica notte è stato poi ritrovato nella tarda mattinata di domenica tra Carbonia e Barbusi, ma della refurtiva nessuna traccia. Un danno economico ingente per la Portovesme srl, si parla di un valore di più di mezzo milione di euro, e un danno potenziale per la continuità produttiva della fabbrica. Nella lettera inviata alle organizzazioni sindacali l’azienda ha scritto che il furto, anche se arrivasse la soluzione al caro-energia, farà slittare gli investimenti di almeno otto mesi, il tempo minimo necessario per l’approvvigionamento dei pezzi, costruiti con caratteristiche specifiche su misura per le esigenze dell’impianto. Nella lettera ai sindacati l’azienda scrive che le modalità di esecuzione fanno ritenere che i ladri conoscessero perfettamente i luoghi e gli ambienti.

La reazione

Un furto clamoroso visto l’oggetto della refurtiva, in un momento di grande tensione a Portovesme dopo l’annuncio della fermata della linea piombo. La Rsu di fabbrica, impegnata nella battaglia per scongiurare lo stop, ha condannato il furto, definito dai delegati un evento deplorevole. «Non è superfluo ribadire che, in un momento tanto critico quanto delicato come questo - scrive in una nota - atti come quello compiuto rischiano, ora più che mai, di mettere a repentaglio le sorti dello stabilimento in una maniera superiore rispetto a quella già a tutti conosciuta. Tutti i giorni ci troviamo a combattere le mille ostilità che vorrebbero vedere lo stabilimento chiuso e mai e poi mai vorremmo scoprire che una di queste arriva dall’interno. Come Rsu ci dissociamo e denunciamo quanto accaduto». Ferma condanna del furto e un appello alla collaborazione rivolto a tutti i dipendenti. «Invitiamo tutte le colleghe e i colleghi che possano anche solo pensare di avere informazioni utili alle indagini - conclude la nota - a farsi avanti presso le istituzioni e collaborare alla risoluzione di un reato compiuto, non solo verso la Portovesme srl, ma anche verso tutte le persone che al suo interno lavorano. Noi tutti ci dobbiamo sentire vittime di quanto accaduto».