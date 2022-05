Ladri a caccia di turisti  

Un fenomeno che mobilita Carabinieri e Polizia, non solo dei presidi cittadini. Perché la presentazione delle denunce, la trafila burocratica alla quale sono sottoposte le vittime e, quando capita, il recupero e la restituzione della refurtiva, coinvolge i comandi di mezza Italia. Per non parlare, in caso di vittime straniere, dell’attività con le autorità degli stati di provenienza. Ma quello che conta di più sono i disagi per i turisti, e non si parla dei danni materiali causati dal furto.

La storia è quella delle centinaia di furti messi a segno ogni anno ai danni delle persone che transitano in città in attesa dell’imbarco all’Isola Bianca o di quelle che decidono di trascorrere qualche ora ora a Olbia prima di salire sull’aereo che le riporterà a casa.

L’ultima conferma è arrivata nei giorni scorsi, con la denuncia di un giovane olbiese di 24 anni che aveva in casa decine di biciclette (da migliaia di euro ciascuna) perlopiù rubate ai turisti. È un piccolo pezzo di una storia più grande, che rischia seriamente di danneggiare l’immagine di Olbia e più in generale della Sardegna.

Disagi e danni

Un fenomeno che mobilita Carabinieri e Polizia, non solo dei presidi cittadini. Perché la presentazione delle denunce, la trafila burocratica alla quale sono sottoposte le vittime e, quando capita, il recupero e la restituzione della refurtiva, coinvolge i comandi di mezza Italia. Per non parlare, in caso di vittime straniere, dell’attività con le autorità degli stati di provenienza. Ma quello che conta di più sono i disagi per i turisti, e non si parla dei danni materiali causati dal furto.

Le gang olbiesi

I ladri hanno ormai un “protocollo” operativo quasi scontato. Sanno che i turisti, prima di lasciare la Sardegna, vogliono fare l’ultimo bagno dell’estate. Così, con l’auto stracarica, scelgono una spiaggia di Olbia e si tuffano per godere degli ultimi scampoli di vacanza.

A quanto pare in città operano due gang che si sono, in qualche modo, spartite il territorio. Una di esse batte il litorale sino a Razza di Juncu,dove è molto gettonata la zona di Rena Bianca; l’altra colpisce alle Saline e Murta Maria. Ma ci sono anche i “battitori liberi” che entrano in azione da Pittolungu a Golfo Aranci e poi i ladri specializzati in razzie di biciclette dai camper.

Incubo di mezza estate

«Vado a farmi un po’ di auto noleggiate», questo è il grido di battaglia dei razziatori estivi. Nelle vetture scelte dai malviventi, parcheggiate lungo la costa ma anche nel centro abitato di Olbia, i ladri trovano le valigie dei malcapitati, a volte dispositivi elettronici, qualche oggetto di valore, orologi e contante. Quando le vittime tornano, spesso dalla spiaggia, si trovano improvvisamente in un incubo. Spesso capita, stando agli atti delle indagini, che i topi d’auto hanno portato via anche tutti i documenti e i biglietti di viaggio delle vittime.

Famiglie con bambini, molti gli stranieri, si ritrovano a poche ore dalla partenza in un grandissimo pasticcio: auto noleggiata forzata, documenti e carte di credito sparite e traghetto in partenza. Sempre dagli atti d’indagine emerge che valigie e vestiti spesso vengono buttati in aperta campagna, dopo la “cernita”.

Con l’inizio della stagione turistica, a Olbia potrebbero essere predisposti servizi preventivi anticrimine specifici. Le forze dell’ordine raccomandano un’attività informativa per i turisti, in particolare sulla necessità di non lasciare in auto i documenti personali.

