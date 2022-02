Ladinetti a sorpresa torna all’Olbia 

Lo davano alla Juventus nell’operazione Nandez, invece Riccardo Ladinetti torna a Olbia. E col 21enne talentuoso centrocampista, in Gallura nella stagione 2020/21, alla corte di Max Canzi in prestito dal Cagliari arriva pure Massimiliano Manca, punta, ex Muravera.

Il ritorno

I due under sono stati ufficializzati ieri, sul gong del mercato invernale, insieme al terzo colpo dell’ultima giornata di trattative, ovvero Giacomo Finocchi, giocatore di fascia classe 2001, cresciuto nel Frosinone e a Olbia a titolo definitivo. Chiude la finestra “di riparazione” dei bianchi Antonio Demarcus: il baby attaccante va a giocare in Serie D con l’Atletico Uri. Ma è solo un arrivederci: il club di Alessandro Marino lo riabbraccerà a fine stagione. Sfumata, infine, la possibilità di portare in Gallura Gianluca Contini, perché il Legnago non ha voluto risolvere anticipatamente il prestito dal Cagliari del bomber ex Primavera rossoblù. Si è chiuso quindi con tre uscite e cinque acquisti totali il mercato dell’Olbia. Salutati prima di Demarcus Luca Palesi, girato in prestito con diritto di riscatto a quell’Ancona Matelica avversaria domani al “Nespoli” (14.30), nel recupero della 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie C, e Paolo Tornaghi, che ha risolto consensualmente il contratto che lo legava ai bianchi fino a giugno, il direttore sportivo Tomaso Tatti s'è mosso anche sul fronte degli ingressi.

Sul gong

Ladinetti, Manca e Finocchi, ultimi della serie, e Fausto Perseu e Nikolas Saira, arrivati la scorsa settimana, rispettivamente in prestito dalla Cremonese e a titolo definitivo, e in campo già domenica negli ultimi minuti della sconfitta esterna col Cesena. Il finlandese Saira è alla prima esperienza italiana. Quanto a Perseu, romano di nascita ma sardo per parte di padre, originario di Siurgus Donigala, si aggiunge alla folta pattuglia isolana dell’Olbia. Col mediano scuola Chievo Verona, Ladinetti e Manca salgono a 14 i giocatori “sardi” al momento in una rosa di 27 effettivi. Senza contare i “sardi di adozione”, il brasiliano Emerson e l’olandese Maarten Van der Want, di casa ormai da anni da queste parti, e Nunzio Lella, dai natali pugliesi ma di proprietà del Cagliari, e quindi un po’ “sardo” anche lui. Un dato che rafforza lo spirito identitario dei bianchi, rappresentanti dei Quattro Mori in C, secondi nel calcio professionistico solo al Cagliari. L’altra identità, quella di gioco espressa in campo con buoni risultati fino allo 0-3 di Cesena, potrà essere rivendicata domani contro l’Ancona Matelica, nella sfida playoff contro la quinta forza del girone B che offre all’Olbia la chance del pronto riscatto.