L’addio di Tirrenia scatena il finimondo 

Lo stop ai collegamenti marittimi anima la rivolta. Dal primo luglio Arbatax perderà le tratte con Civitavecchia e Genova. Il caso scuote i tavoli della politica, mentre sul territorio imprenditori e associazioni di categoria sollevano gli scudi. Nello scalo rischia di avanzare la desertificazione e il blocco dei collegamenti può generare riflessi negativi anche sotto il profilo occupazionale: in bilico una quindicina di buste paga. È paradossale anche il fatto che sia in corso la procedura di affidamento della progettazione per riqualificare la stazione marittima. Una procedura legittima, in virtù del finanziamento regionale di 400mila euro, che però stride con lo stop alle rotte per la Penisola.

La politica

Il porto di Arbatax senza navi passeggeri è destinato a soccombere. L’assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, 37 anni, non lesina aspre critiche al ministero delle Infrastrutture, a suo dire unico responsabile della vicenda. «Non avendo mai avuto risposte ho sollecitato per l’ennesima volta il Ministero, che non è autorizzato a tagliare la tratta: si prefigurerebbe l’interruzione di pubblico servizio. Questo - accusa l’esponente Lega - è incostituzionale perché priverebbe i cittadini del diritto alla mobilità. Chiunque sia responsabile del blocco dei collegamenti, lo citerò in Tribunale e ne pagherà penalmente le conseguenze. Siamo indignati, faremo qualsiasi battaglia per difendere il porto dell’Ogliastra». Sul caso che squarcia il filo di rinnovato ottimismo in vista dell’inizio della stagione turistica interviene anche Salvatore Corrias (47), consigliere regionale del Partito democratico. «In Ogliastra non c’è il mare. Drammatico e paradossale. È talmente assurdo che non si può nemmeno concepire, non oggi, non con l’estate alle porte, non nel 2021. Questa, sia chiaro, è una questione politica, non una pratica aziendale. È una questione che impone serietà e adeguatezza dei ruoli. Dov’è la Giunta regionale? Dov’è il presidente? Dov’è l’assessore? Noi siamo pronti alla mobilitazione e chiediamo che si trovi, senza esitazione, una soluzione duratura». Chiamato in causa, Todde replica al suo conterraneo ogliastrino: «Corrias chiami il ministro del suo partito. Nessuno strumentalizzi il caso: per tutelare lo scalo dobbiamo condurre una battaglia comune».

Il dibattito

Pietro Pittalis (63), deputato di Forza Italia, lancia la mobilitazione. «È una situazione gravissima e mi chiedo come si sia potuti arrivare a questo punto. Così si nega il diritto alla mobilità di un’area come l’Ogliastra e il centro Sardegna. Il porto di Arbatax è fondamentale per dare fiato all’industria turistica, che senza i collegamenti verrebbe mortificata. Siamo preoccupati. Ho già interpellato qualche collega per assumere un’attività comune creando una forte mobilitazione. Garantisco massimo sostegno alla Regione e al territorio affinché in Parlamento si possa trovare una soluzione immediata».

La questione è sentita anche in Fratelli d’Italia. Ad affermarlo è Nicola Salis (43), coordinatore territoriale: «Abbiamo sempre ritenuto lo scalo di Arbatax un punto fondamentale sia per l’Ogliastra che per la Sardegna. Riteniamo che la situazione di precarietà, complicata dalla condizione della società Moby-Tirrenia, sia dovuta alla pessima gestione del precedente governo Conte, più volte interpellato da Fratelli d’Italia sulla continuità territoriale marittima. Non si presentarono neanche in Aula ma delegarono alla risposta il sottosegretario all’Ambiente. Evidente il ritardo così come la confusione».

Gli imprenditori

Non nasconde la preoccupazione Attilio Piras (72), amministratore del Gruppo Edil Piras: «La sospensione della linea sarebbe un colpo pesante per l’Ogliastra. Si continua a parlare di polo nautico, ma senza un polo logistico marittimo è difficile pensare di avviare in modo positivo un comparto così importante legato ai trasporti». Vito Arra (58), presidente della Cna Ogliastra, parla di «danno enorme soprattutto per il turismo». L’ultima partenza da Civitavecchia per Arbatax è in programma il 30 giugno alle 19. Poi più nulla, salvo deroghe ministeriali. Di certo, al momento, è vietato prenotare viaggi da e per Arbatax. «Restare fuori dalle rotte marittime sarebbe gravissimo. Anche il settore dell’artigianato - conclude Vito Arra - gravita attorno al turismo e le conseguenze dello stop si ripercuoterebbero sull’intera filiera».

