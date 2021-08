L’addio delle “giuseppine” 

Dopo quasi un secolo di presenza le religiose lasciano la comunità isilese. Le suore della Carità di san Vincenzo de' Paoli sono arrivate ai primi del '900 per gestire l'asilo fondato dal cavaliere Giuseppe Orrù che voleva dare un luogo d'incontro e un'educazione soprattutto ai bambini più poveri. La loro opera si è perpetuata per decenni non solo all'interno della scuola ma anche nella comunità parrocchiale dove si sono sempre occupate del catechismo ma anche degli ammalati e della formazione dei giovani. Dopo di loro, negli anni '90, sono arrivate le suore di San Giuseppe, meglio conosciute come “giuseppine”, ordine fondato dal sacerdote Felice Prinetti che poi affidò la guida ad un'isilese, suor Eugenia Montixi.

L’asilo

Le suore giuseppine hanno continuato a gestire la scuola materna che, nel frattempo, è diventata fondazione Giuseppe Orrù, fino al 2017 che è stato l'anno che ha sancito la chiusura dell'unica scuola cattolica ancora operante nel territorio. Alcuni mesi fa la decisione dalla casa madre di ritirare anche le due ultime suore arrivate. La chiusura dell'asilo ha influito su questa decisione ma più determinante è stata la crisi vocazionale che sta colpendo i diversi ordini religiosi, nonché le vocazioni sacerdotali.

Le ragioni

In questo periodo la Chiesa deve fare i conti con la mancanza di giovani che si affaccino alla vita consacrata influendo pesantemente sulla vita delle parrocchie. «La partenza delle suore», ha detto il neo parroco don Antonello Demurtas, «crea un vuoto importante nella nostra comunità parrocchiale: loro rappresentano un ponte tra la vita della comunità cristiana e il resto, fra chi pratica e chi non pratica, il loro è un modo semplice e bello di mostrare il vangelo». La chiusura della scuola materna Orrù nel 2017 ha portato tanti cambiamenti anche nell'operato delle suore all'interno del paese. Tutto il patrimonio della fondazione Orrù è stato commissariato, tanti beni venduti per colmare i debiti; le suore hanno dovuto lasciare lo stabile e cercare una casa privata. Il loro lavoro è continuato all'interno della parrocchia con l'attività di supporto al parroco, al catechismo e alla comunità. Questo però non è bastato a lasciare aperta la piccola comunità. «Ci auguriamo», ha aggiunto il parroco, «che nel futuro possa essere aperta un piccola comunità per ricordare degnamente l'isilese suor Montixi».

