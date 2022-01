L’addio della città a Marco Piras 

Mentre continua la scia di ricordi e parole di cordoglio scritte sui social da parte della politica locale e regionale, e dei tanti amici, tutti increduli per la perdita del consigliere comunale Piras. «Di lui ricordiamo il sorriso gentile, l’impegno generoso, l’attenzione ai bisogni dei cittadini, la grande disponibilità. Non ti dimenticheremo Marco. Un abbraccio ai compagni e amici di Quartu e della Federazione di Cagliari», le parole del segretario regionale Dem Emanuele Cani.

“Il sindaco, la presidente del Consiglio, il segretario generale, a nome anche della Giunta, del Consiglio e del personale del Comune di Quartu Sant’Elena partecipano con commozione al dolore della famiglia per la perdita del caro Marco Piras”, le parole scritte in un breve comunicato del Municipio che annuncia per oggi l’allestimento della camera ardente nel palazzo comunale sino alle 14. Un’ora e mezza prima del funerale, in programma alle 15,30 nella basilica di Sant’Elena.

L’ultima tappa, prima della cerimonia funebre e dell’addio in cimitero, sarà nel palazzo di via Eligio Porcu, lì dove il capogruppo del Pd Marco Piras ha combattuto negli ultimi anni le sue battaglie politiche per la città. E dove questa mattina - dalle 9,30 alle 14 - sarà allestita la camera ardente che ospiterà la salma dell’esponente Dem scomparso domenica pomeriggio a soli 53 anni, dopo quasi un anno di lotta contro un tumore che non gli ha lasciato scampo.

Il cordoglio

Il ricordo

Commossa anche la collega di partito Tecla Brai, compagna di banco di Piras nell’aula di via Porcu durante la scorsa amministrazione comunale. «Siamo stati cinque anni in Consiglio comunale l’uno al fianco dell’altra, serio, amabile, paziente, fiducioso, sempre combattivo. Ci ha lasciato un tesoro di amico: te ne sei andato troppo presto e questo non è giusto». Stesso ricordo da parte di un’altra esponente dem quartese, Barbara Cadoni, che ora avrà l’onore e l’onere di sostituire Piras in Consiglio: «Mi hai sempre difesa e insegnato a combattere per quello in cui credo. Senza di te non sarà più lo stesso. Ora guidaci da lassù, come hai sempre fatto in questi anni».

