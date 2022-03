L’addio al veleno del sindaco Dessì 

«Le dimissioni erano necessarie, il gruppo che vinse le elezioni non esiste più». Gianluca Dessì ieri in Aula ha ufficializzato la sua uscita di scena senza però dare la parola ai consiglieri per una eventuale replica. Ha parlato solo lui «perché voglio evitare dibattiti che rischierebbero di trasformarsi in caciara». Ventiquattro minuti per spiegare meglio le motivazioni del suo gesto: «Lo scorso giovedì - ha detto - pensavo che fosse possibile una riconciliazione all’interno del gruppo. Ho provato a mediare sino a sabato mattina. Una parte non voleva Ghiani come assessore, un’altra parte voleva la testa del consigliere Fadda o del vicesindaco Marci. Non c’è stato verso, a questo punto ridiamo la parola ai cittadini». Dessì aggiunge che «le dimissioni sono arrivate in questo momento proprio per far sì che il commissario resti il più breve tempo possibile. In caso contrario avrei stretto i denti e sarei rimasto sino all’estate. Le elezioni dovrebbero tenersi a giugno. Tutti in questi tre mesi potranno capire quanto sia importante avere un rappresentante in Comune e non un commissario».

L’addio

Il primo cittadino chiarisce che non si ripresenterà: «Sono trascorsi più due anni e 6 mesi dall’inizio del secondo mandato e dunque non potrei ricandidarmi neppure volendo. In ogni caso io ho fatto il mio tempo. Sono una persona ingombrante così come lo è stato prima Tore Sanna. In questi anni ho cercato di far emergere i giovani». E dunque «spero che arrivi un uomo giusto per amministrare il paese. Così come mi auguro siano giusti i prossimi consiglieri comunali».

Lo spiraglio

Dessì, infine, tende la mano al capogruppo di minoranza Tore Sanna: «Nei prossimi giorni gli chiederò un incontro personale. Sediamoci ad un tavolo e cerchiamo di dare una mano al commissario. Riflettiamo sul futuro». Una frase che potrebbe però lasciare aperto uno spiraglio su un eventuale ripensamento prima dei venti giorni necessari per la decadenza dalla carica (il 25 marzo): «In questi 14 giorni rifletterò. Al momento non ho alcuna intenzione di ripensarci». Al momento, insomma. Un ripensamento che, in ogni caso, sembra impossibile vista anche la spaccatura ormai insanabile all’interno del gruppo e, adesso, anche tra lo stesso sindaco e le diverse anime della maggioranza. L’ultimo messaggio è ancora rivolto a loro: «In questi due anni - chiede all’Aula - ci siamo comportati come un consigliere si sarebbe dovuto comportare?».