L’addio a Mirko tra lacrime,  fiori e palloncini 

La maglia della Juve, la sua squadra, era poggiata sulla bara di legno chiaro, insieme a un cappellino e un cuscino di fiori gialli. La chiesa di San Giuseppe a Monte Attu ha accolto una gran folla, centocinquanta i posti a sedere all’interno, un migliaio le persone giunte a dare l’ultimo saluto al giovane, morto martedì per mano dell’ex compagno della madre. A officiare la messa il vescovo di Nuoro Antonello Mura. «Oggi siamo sconquassati dal dolore, ed è quasi impossibile non riflettere su noi stessi e sui nostri atteggiamenti - ha detto il vescovo - Mirko ci sta aiutando paradossalmente a pensare, a mobilitare energie di vita a non sprecare parole».

Alcuni amici del giovane indossano una maglia bianca con scritto Ciao Mirko. Fuori i suoi compagni dell’istituto alberghiero tengono in mano dei palloncini bianchi. In chiesa i parenti, i fratelli, la zia e la nonna, il sindaco di Tortolì Massimo Cannas, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, e poi amici e gente comune. «Mentre lo salutiamo per l’ultima volta su questa terra – ha proseguito il vescovo – con la morte nel cuore abbracciamo idealmente sua mamma Paola, pregando che possa percepire quel vitale fluido di solidarietà che fa vivere, al quale nessuno può rinunciare e che a lei serve quanto l’ossigeno, siamo accanto a voi Lorenzo e Samuele fratelli defraudati di un fratello».

Mirko ha dato la sua vita per l’amata madre. «Tu Mirko splendido ventenne hai perso la vita per difendere l’umanità più bella, quella di tua madre». Un gesto che lo rende immortale. All’uscita della bara dalla chiesa un forte applauso, i palloncini si sono librati in aria. Nel tragitto verso il cimitero in via santa Chiara, dove sorge l’alberghiero, i suoi compagni in lacrime ai lati della strada hanno mostrato le sue foto.

Il corteo

E già di mattina in via Monsignor Virgilio il tempo si era fermato. Sulla cittadina è calato un silenzio irreale. Gli studenti dell’Alberghiero hanno formato una catena umana che si è snodata da Corso Umberto fino alla casa dove Mirko ha trovato la morte. Sono stati i compagni di classe a voler rendere in qualche modo omaggio a un ragazzo solare e gentile. Tra qualche mese si sarebbe diplomato come chef. I palloncini colorati davanti alla casa di Mirko hanno simboleggiato la condanna di ogni forma di violenza. I ragazzi attoniti e colorati, rispettano il silenzio che avvolge ogni cosa. Il sorriso di Mirko aleggia nell’aria, come volesse rincuorare i cuori spezzati dei ragazzi.

Cesare Riccardi, insegnante all’istituto Janas, conosceva bene il ragazzo. «Ci sono gli studenti della scuola, ma simbolicamente tutti i ragazzi della cittadina. Nei loro cartelli portano il codice rosso, chiedono pene più severe per chi uccide anziché amare».

Non è voluto mancare Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd, sindaco di Baunei e insegnante. «I fiori nelle loro mani diventano il simbolo della gentilezza di un giovane ragazzo morto per difendere la madre, si chiede di non sporcare l’amore con la violenza. Che la legge ci protegga da storie come queste».Al corteo anche la giunta comunale con il sindaco Massimo Cannas. «Quando succedono queste cose la cittadina dimostra il senso di responsabilità e di unità. Stiamo vicino a questi ragazzi». Dalla strada alla chiesa, con il cuore stretto in un abbraccio.

La medaglia

Il presidente della Regione Christian Solinas scriverà al presidente della Repubblica Sergio Matterella per chiedere che il Capo dello Stato si faccia promotore del riconoscimento della medaglia d'oro al valore civile a Mirko Farci. «Un gesto eroico – ha detto - esempio di generosità e di amore spinto fino al supremo sacrificio della vita».

