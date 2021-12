Lacrime per l’ultimo saluto a Massimo 

Lacrime sommesse e dolore composto durante la cerimonia celebrata dal parroco don Carlo Follesa con don Sergio Manunza, parroco della Chiesa del Santissimo Redentore di Monserrato, e il cappellano della caserma Mereu don Marco Zara, che non sono voluti mancare per dare l’ultimo saluto a Massimo, stringendosi attorno alla moglie Lidia, alla madre Pasqualina e al figlio Massimiliano. Un dolore colmo di dignità quello dei parenti, condiviso da numerose persone provenienti da tutto il capoluogo tra cui tantissime da Is Mirrionis, rione in cui Mastromarino è cresciuto vivendo per tanti anni nelle case della Gescal.

Oltre cento persone hanno voluto dare l’addio ieri a Massimo Mastromarino, il 57enne armaiolo dell’Esercito ucciso lunedì mattina in viale Ferrara da un’auto contromano che l’ha travolto mentre in sella alla sua moto Honda andava al lavoro nella caserma Attilio Mereu.

La cerimonia

Il ricordo

« Siamo cresciuti insieme, ci conoscevamo sin da bambini, tutto questo è ingiusto». Non si dà pace Pierpaolo Riccardi, amico fraterno di Massimo Mastromarino con cui ha vissuto istanti felici che ricordare è compito ora più che mai complesso. « Aveva carattere da vendere. Sapeva fare gruppo, mettendo a suo agio chiunque. Gli piaceva confrontarsi in maniera costruttiva, era sempre pronto a tirare fuori il meglio da ognuno».

La passione per la caccia

Occhi azzurri quelli di Massimo, fieri e intensi come la sua passione per la caccia, mondo in cui era un punto di riferimento per tutti gli appassionati con il suo laboratorio in via Santa Gilla. «Professionale, alla mano e scrupoloso», le parole di Ignazio Artizzu, presidente della Federcaccia della provincia di Cagliari. « Conobbi Massimo 25 anni fa, ricordo con piacere una battuta di caccia grossa che facemmo a Padria, fu una giornata splendida. Un grande uomo che sono fiero di aver conosciuto». Un uomo leale che dell’ironia faceva marchio di fabbrica. « Era una persona schietta e preparata. L’ultima volta che ci siamo visti era a settembre, aveva sempre la battuta pronta. Non ci stancheremo mai di ricordarlo», dice Giuseppe Lecca a cui si aggiunge Daniele Atzeni che con Massimo ha lavorato per tanto tempo. « Ricordo le chiacchierate che facevamo il lunedì dopo le battute di caccia: aveva un modo di raccontarle unico, erano ricche di aneddoti, sembrava quasi ti portasse direttamente nei luoghi in cui era stato. Massimo era una persona dal valore umano inestimabile».

L’ultimo viaggio

Il canto sofferto del salmo 116 recita “Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti” e cala sommesso sulla folla in lacrime, in cui ci sono anche tantissimi militari in divisa con alla testa il generale dell’Esercito Angelo Capozziello. Un applauso profondo e straziante infine accompagna l’uscita del feretro, poi il quartiere di Is Mirrionis si riversa all’uscita per piangere la perdita di uno dei suoi figli più amati.

