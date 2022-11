Lacrime in diretta streaming 

L’affetto e le lacrime non sono mai virtuali. L’ultimo saluto è in diretta streaming, sulla piattaforma Zoom. Lacrime al vecchio cimitero di Gairo e a distanza per 165 persone collegate on line. L’addio a Paolo Brandas, 79 anni di Gairo, è stata una diretta web organizzata dai parenti Testimoni di Geova per assecondare il desiderio dello stesso Brandas, benché lui non fosse un seguace.

Ultime volontà

La tecnologia riesce a colmare i vuoti. Ad essere consolatoria. «Paolo prima della sua morte aveva preso questa decisione e chiesto che uno dei rappresentanti dei Testimoni di Geova – raccontano dalla famiglia – tenesse un memoriale direttamente al cimitero». Promessa mantenuta. «Utilizzare la piattaforma Zoom ci ha permesso di ricevere il conforto di tante persone che si sono collegate, oltre che dei presenti fisicamente al cimitero. Abbiamo molti amici anche in altre regioni d’Italia, ci sono stati centosessantacinque collegamenti».

Ingresso libero

Non solo i fedeli hanno potuto seguire il rito via internet ma tutti coloro volessero assistere poiché il codice Id fornito, visibile nel manifesto funebre, era pubblico, con ingresso dunque libero. Sentimenti liberi di esprimersi dietro lo schermo di pc. La Sala del Regno dei testimoni di Geova si trova a Tortolì e proprio dalla sede principale è arrivata l’offerta dell’account. Il particolare rito funebre è stato tenuto da un amico di vecchia data, Franco Sodde, di Ilbono. «Franco e Paolo si conoscevano fin da giovani. Durante il memoriale Franco ha ricordato le qualità che hanno contraddistinto Paolo, un grandissimo lavoratore e un uomo estremamente premuroso e altruista. Ha ripetuto quello che sia la moglie che le figlie gli dicevano e di cui sono convinte e cioè che Paolo un giorno tornerà in vita qui sulla terra, citando proprio la speranza della resurrezione». Per tutto il corso della pandemia, non potendo radunarsi in presenza, la piattaforma è stata utilizzata, sia per i normali riti religiosi ma soprattutto per i riti funebri per i quali non erano consentiti assembramenti.