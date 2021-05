L’acqua santa? Arriverà già imbottigliata  

Bottigliette di acqua santa e un cartoncino per non perdere, anche quest'anno, il rito religioso della benedizione delle case in vista della Pasqua: così la parrocchia San Saturnino di Isili risponde alle restrizioni anti-coronavirus. Le bottigliette verranno date a ogni famiglia. Inoltre saranno celebrate anche delle messe rionali così da rispettare le norme di prevenzione senza rinunciare ad avvicinare le famiglie.

La pratica religiosa della benedizione pasquale prevede che i sacerdoti passino in tutte le case per benedire l'abitazione e chi vi abita e consegnare una bustina con una ramo di palma e una preghiera. A causa della pandemia ancora in corso, però, non è possibile entrare nelle case e incontrare le famiglie: per questo il parroco don Antonio Demurtas, assieme ai membri del Consiglio pastorale, hanno cercato un'alternativa così da non privare le oltre mille famiglie di Isili della benedizione.

Il parroco

Attraverso poi le messe rionali si vogliono raggiungere più persone possibile: sono stati individuati alcuni punti nevralgici del paese. Spazi aperti e ampi dove sarà allestito l'altare per la celebrazione durante la quale verranno benedette tutte le famiglie che risiedono nella zona. Al termine verranno distribuite le bottigliette di acqua benedetta, una per nucleo familiare, accompagnate da un cartoncino. Sarà poi cura del capo famiglia benedire la propria abitazione e chi vi abita secondo le indicazioni riportate sul cartoncino.

«L’iniziativa pastorale ha due obbiettivi», spiega don Antonello, parroco di Isili da circa dieci mesi: «Il primo è portare la benedizione alle famiglie, il secondo rendere la parrocchia vicina alla gente, in ascolto di necessità e desideri».

Il calendario

Si comincerà questo venerdì alle 18 e si proseguirà ogni venerdì fino al 25 giugno. La prima zona scelta è quella di Zaurrai: qui confluiranno le persone del rione e di quelli limitrofi. Si proseguirà con la zona dell'Anfiteatro comunale il 21 maggio, poi via Garibaldi il 28. Il 4 giugno si farà tappa in piazza Repubblica poi al parco Asusa l'11 giugno e in località Pardixeddu il 18. Si finirà il 25 giugno con la messa in piazza San Giuseppe, nel cuore del paese.

Logistica e sicurezza

In questa iniziativa la parrocchia avrà la collaborazione del Comune che darà il suo supporto logistico, dei Carabinieri e della Protezione civile che garantiranno la sicurezza dei fedeli. Al fine di non creare assembramenti, alle celebrazioni potranno partecipare soltanto le persone che vivono nella zona.

