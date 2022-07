L’acqua è un caso politico 

A Serramanna il passaggio del servizio idrico ad Abbanoa diventa un caso politico. Alle critiche di centinaia di cittadini, e delle opposizioni consiliari, verso il sindaco Gabriele Littera per «non aver fatto abbastanza per mantenere la gestione autonoma del servizio idrico», replica Elena Fadda, in passato consigliera provinciale e assessora comunale al Bilancio, attuale consigliera di maggioranza, che respinge «al mittente il tentativo di scaricare la responsabilità delle tante difficoltà e ostacoli che stiamo incontrando agli ultimi arrivati».

Lettere a Egas

Ancora. Elena Fadda sposta l’orologio politico alle ultime consiliature: «Facciamo un piccolo passo indietro, apriamo gli occhi e interroghiamoci a 360 gradi su cosa è stato fatto non solo da chi c’è ora ma da chi ha amministrato negli ultimi 10-15 anni». Insomma, il focus è puntato sui due sindaci che negli ultimi vent’anni hanno guidato il Municipio: Sandro Marongiu e Sergio Murgia. «Non rilascio dichiarazioni sulla vicenda Abbanoa, avrei molto da dire ma non voglio farlo», sono le sole parole di Marongiu. Silenzio anche da parte di Sergio Murgia, per lui parlano le interlocuzioni con Egas (l’ente di governo dell’ambito della Sardegna) intercorse negli anni, una delle ultime (con oggetto “Unicità del servizio idrico integrato”) porta la data del 2016 e aveva consentito di evitare il passaggio ad Abbanoa. «Allegato alla presente, come da voi richiesto, si trasmette la descrizione della organizzazione della gestione del sistema idrico integrato e l’attestazione del possesso dei presupposti di sussistenza richiesti», si legge nel documento firmato dall’ex sindaco Murgia. Da allora per Serramanna sono trascorsi altri sei anni di gestione in proprio del servizio.

La previsione

Fuori da Abbanoa alla quale Serramanna si è sempre opposta con tutte le forze: ordini del giorno consiliari, un referendum e marce di protesta guidate da un comitato spontaneo nato per dire non al gestore unico dell’acqua. Tra i gruppi nati in quegli anni anche “Difendiamo la nostra acqua” che ha avuto in Salvatore Cadau, all’epoca consigliere e assessore comunale, uno dei promotori. «Serramanna ha solo da perdere dal passaggio ad Abbanoa, io vedo alcuni motivi per guardare a questo come a un danno per i cittadini e per il paese», spiega oggi Cadau. «Uno dei motivi è che con la gestione autonoma chiunque abbia dei problemi può recarsi in Comune e parlarne, cosa difficile con Abbanoa. Un altro è la qualità della nostra acqua che andremo forse a perdere e, dato più importante, è il costo per il canone idrico destinato a crescere con l’arrivo delle fatture emesse dal gestore unico».