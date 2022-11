L’acqua è poca e i carciofi non maturano 

Distese di carciofaie che stentano a maturare su una terra arida come fosse agosto. A Uri, comune del Sassarese di 2.900 abitanti, il fiore spinoso lo conoscono molto bene e lo sanno coltivare da generazioni. È il protagonista assoluto della famosa sagra di marzo, uno degli appuntamenti più attesi da residenti e turisti.

«Ma quest’anno, con il caldo anomalo che sta facendo, le piante collassano e non riescono ad assorbire i nutrienti», spiega Gian Pietro Murru, 72 anni, ex carabiniere tornato alla campagna. «Siamo in ritardo di circa un mese sulla maturazione dei frutti, perché in questo periodo – prosegue - almeno il 50 per cento delle piante sarebbe dovuta essere in piena produzione».

L’acqua

I campi sono verdi, con foglie ampie e lucide. Ma non si vedono i frutti spuntare. Nell’azienda di Gianni Scanu, 57 anni, coltivatore di carciofi e altre prelibatezze, sono rimasti a riposo 22 ettari: non c’era acqua a sufficienza per lavorare la terra.

«La siccità ci sta creando tanti problemi, – si lamenta– dal momento che qui a Uri utilizziamo ancora i pozzi e i costi di gestione e dell’energia elettrica sono più che raddoppiati. Il gasolio agricolo è passato da 63 centesimi al litro a 1,43». Aspirare l’acqua dai pozzi con le motopompe è diventato insostenibile e molti produttori hanno finito per ridurre drasticamente le superfici da coltivare. L’alternativa sarebbe portare sui banchi di vendita un prodotto carissimo, fuori mercato.