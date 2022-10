«L’acqua è nostra, non si tocca» 

«La gente come noi non molla mai»: è il grido di tantissimi cittadini di Serramanna che dicono no al passaggio del servizio idrico, gestito finora in autonomia dal Comune, al gestore unico Abbanoa. Ieri sera hanno ribadito «l'acqua é nostra e non si tocca» a gran voce durante la manifestazione promossa dal comitato “Serramanna contro Abbanoa”. Centinaia di persone hanno sfilato in corteo nelle vie del paese per protestare contro la decisione del comitato istituzionale dell’Egas (Ente di governo dell’ambito della Sardegna) che segna di fatto la fine della decennale gestione autonoma del servizio idrico.

Il corteo

Centinaia di persone ieri pomeriggio hanno aderito alla marcia di protesta promossa dal comitato (tra i tanti anche l’ex sindaco Sergio Murgia e i consiglieri di minoranza Gigi Piano e Barbara Steri). Il corteo, aperto da un striscione con la scritta “Serramanna contro Abbanoa”, si é mosso dalla stazione di sollevamento de Sa Funtana Pubblica, per concludersi in via Sassari, ai piedi del cosiddetto torrino. Siti scelti non a caso, perché i circa tre chilometri percorsi dal corteo hanno unito idealmente i due luoghi che rappresentano la storia di ieri e il presente della lunga stagione dell'acquedotto di Serramanna, che ormai sembra non avere un futuro. La protesta arriva nei giorni in cui l’amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Littera ha formalizzato la procedura per il ricorso al Tar per l'annullamento della delibera dell'Egas che ha escluso Serramanna dal novero dei comuni sardi in condizioni di continuare nella gestione autonoma del servizio idrico.

Ricorso al Tar

La Giunta comunale guidata dal sindaco Littera ha deliberato di autorizzare lo stesso primo cittadino a resistere nel giudizio, e ha affidato all’avvocato Andrea Pasquale Cannas l'incarico per l’assistenza legale. «Il Comune di Serramanna – ha detto Littera in diverse circostanze – farà di tutto per mantenere la gestione autonoma del servizio idrico». Il ricorso, perciò, rappresenta l’ultima carta in mano all’amministrazione serramannese. I cittadini ieri hanno detto in modo chiaro come la pensano. «Si poteva fare di più in passato – commenta Tiffany Podda, rappresentante del comitato che ha promosso la manifestazione - per salvare la gestione autonoma del servizio. L’Egas ha già deliberato, ora arriva il ricorso del Comune ma è troppo tardi».