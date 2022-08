L’acqua di Scano per Macomer: il paese insorge 

Per Abbanoa dunque la risorsa idrica è salvaguardata: «Non ci sarà alcuna ripercussione sugli attuali utilizzi per Scano per il quale sono stati previsti interventi di efficientamento idrico. Il prelievo dalla sorgente sarà variabile in base alla disponibilità in eccesso. Il collegamento dell’acquedotto Temo non sarà dismesso del tutto, ma utilizzato quando diminuisce la disponibilità di Sant’Antioco».

Una infrastruttura, del costo di 2 milioni di euro, che andrà a soddisfare le esigenze del capoluogo del Marghine, che negli ultimi anni ha patito la carenza d’acqua. Il centro di Macomer viene servito ancora oggi dal potabilizzatore sul fiume Temo, con una qualità dell’acqua inferiore e costi di servizio altissimi: 1 milione e 200 mila euro all’anno, un salasso per gli utenti. Abbanoa precisa che «con il nuovo acquedotto sarà prelevata l’acqua da Sant’Antioco, con eccellenti parametri di qualità e una portata stimata tra 40 litri al secondo, nel periodo di magra, fino a 100 litri durante la piena. Attualmente si utilizza una minima parte di questa risorsa per approvvigionare il centro abitato di Scano Montiferro».

È pronta alla mobilitazione a oltranza la comunità di Scano Montiferro per difendere l’acqua delle sue fonti di Sant’Antioco, «per impedire che l’acqua ritorni a Macomer». È l’annuncio del sindaco Antonio Flore Motzo contro il progetto definitivo-esecutivo dell’acquedotto, approvato da Abbanoa, che porterà l’acqua dalle fonti di Sant’Antioco di Scano fino al centro abitato di Macomer. «Faremo sentire la nostra contrarietà a questo progetto, ci tuteleremo legalmente e politicamente», incalza Flore Motzo.

Il progetto

La disputa

Il primo cittadino di Scano tuttavia non è d’accordo: «Sono contrario, l’intervento ricade sulla sorgente di Sant’Antioco, il cui invaso ha una dimensione strategica e fondamentale di contrasto per l’emergenza incendi, e per irrigare i terreni vicini. Il pompaggio dell’acqua verso Macomer è antieconomico e irragionevole, considerate le vaste falde acquifere della regione dove sorge la cittadina del Marghine. Tenuto conto del dislivello tra le fonti e la località da approvvigionare si rischia di pregiudicare in maniera irreparabile la portata del torrente che alimenta lo sbarramento a valle. Saranno quindi vanificati gli interventi di efficientamento della diga di Sant’Antioco e della condotta idrica rurale di Sa Serra de mesu».

