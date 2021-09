«L’acqua di Scano a Macomer? Mai» 

Si riaccende la disputa tra Scano e Abbanoa per le fonti di Sant’Antioco, che interessano il Comune di Macomer. Le sorgenti sono oggetto di contenzioso ormai da diverso tempo dopo la prevista riattivazione della condotta idrica che dalle fonti arriva al centro del Marghine, un progetto di 2 milioni di euro di Abbanoa, che non piace al sindaco di Scano Antoni Flore Motzo.

La disputa

«Sono contrario anche alla luce del grave incendio di fine luglio, l’intervento in questione andrebbe a ricadere sulla sorgente di Sant’Antioco da cui si origina un invaso che durante le ore più dure del rogo è stato strategico e fondamentale. Il pompaggio dell’acqua verso Macomer oltre che essere antieconomico e irragionevole, considerate le vaste falde acquifere della regione dove sorge la cittadina del Marghine. Tenuto conto del dislivello tra le fonti e la località da approvvigionare comprometterebbe in maniera irreparabile la portata del torrente che alimenta lo sbarramento a valle. Vanificando in questo modo la funzionalità antincendio ed irrigua dello stesso», precisa.

Il gestore unico

Abbanoa però spiega: «L’acqua in arrivo a Macomer sarebbe una integrazione per la cittadina, si tratta di acqua in eccesso che andrebbe a dissetare le esigenze della popolazione di Macomer con un risparmio generale per la collettività. Da Scano a Macomer l’acqua giunge per gravità, con costi ridottissimi di gestione», specifica. Il progetto da 2 milioni di euro per il braccio adduttore da Sant’Antioco a Macomer «è strategico – prosegue Abbanoa- andrà a soddisfare Macomer con acqua di qualità. Attualmente il capoluogo del Marghine viene servito dal potabilizzatore sul Temo, e i costi del servizio sono altissimi: 1 milione e 200mila euro all’anno solo per corrente elettrica più quelli di potabilizzazione, un salasso per gli utenti. Con il nuovo braccio adduttore ci sarebbe un notevole risparmio».

Il rifiuto

Motzo incalza: «Verrebbero vanificati gli interventi di efficientamento della diga di Sant’Antioco, lavoro pubblico prossimo all’appalto, della condotta idrica rurale di Sa Serra de mesu, che da essa si origina, recentemente ripristinata con 350mila euro. Si ridimensionerebbe anche il progetto del Parco archeo-ambientale del Riu Mannu di un milione e 450mila euro, che deriva dalla programmazione territoriale della Regione del 2019. Ribadisco la decisa opposizione verso la riattivazione della condotta, perché lesiva dell’ecosistema locale, già bocciato da un cinquantennio di esperienza pratica. Scano è stata già provata dalla violenza del fuoco e si troverebbe ora a subire anche la brutalità di un governo delle risorse locali completamente sbilanciato e incurante del diritto alla vita delle piccole collettività».

Abbanoa invece sostiene che «il fabbisogno di Scano non verrà intaccato».

