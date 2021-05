«L’abuso è omicidio psicologico» 

CITTÀ DEL VATICANO. La violenza sessuale verso i minori è un «omicidio psicologico», nonché una «cancellazione dell’infanzia», e bisogna lottare contro «l’abitudine di coprire» queste vergogne. Sono di estrema durezza le parole dette dal Papa nell’udienza di ieri nella Sala Clementina all’associazione Meter, impegnata dal 1989 nella lotta agli abusi sui bambini e a tutela dei minori violentati e schiavizzati.

«Doverosa denuncia»

Per Francesco «la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale è un dovere di tutti gli Stati, chiamati a individuare sia i trafficanti sia gli abusatori». Al tempo stesso «sono quanto mai doverose la denuncia e la prevenzione attuate nei vari ambiti della società: scuola, realtà sportive, ricreative e culturali, comunità religiose, singoli individui». Inoltre, «nel campo della tutela dei minori e nella lotta alla pedofilia occorre predisporre interventi specifici per un aiuto efficace alle vittime». All’inizio dell’udienza, presenti anche molti bambini e ragazzi, il Papa saluta e ringrazia il vescovo di Noto Antonio Staglianò e un commosso don Fortunato Di Noto, fondatore di Meter. Poi il cardinale di Siena Paolo Lojudice, tra i sostenitori dell’associazione. «In questi anni, col vostro lavoro generoso, avete contribuito a rendere visibile l’amore della Chiesa per i più piccoli e indifesi», sottolinea Francesco, «Voi siete stati e siete casa per tanti bambini violati nella loro innocenza o schiavizzati dall’egoismo degli adulti. Siete stati e siete casa di speranza, favorendo in molte vittime un percorso di liberazione e di riscatto. Vi incoraggio pertanto a proseguire in questa benemerita attività sociale, umana, continuando a offrire il vostro prezioso contributo nel servizio di protezione dell'infanzia. Il vostro lavoro è quanto mai necessario perché, purtroppo, continuano gli abusi perpetrati ai danni dei bambini - dice il Papa - Mi riferisco in modo particolare agli adescamenti che avvengono mediante internet e i vari social media, con pagine e portali dedicati alla pedopornografia».

«Nuova determinazione»

«Si tratta di una piaga - osserva - che, da una parte, richiede di essere affrontata con rinnovata determinazione dalle istituzioni pubbliche, dalle autorità, e dall'altra necessita di una presa di coscienza ancora più forte delle famiglie’e delle diverse agenzie educative». E qui ancora un monito, che riconosce quanto spesso avvenuto negli ambienti ecclesiali: «Anche oggi vediamo quante volte, nelle famiglie, la prima reazione è coprire tutto: anche nelle altre istituzioni, nella Chiesa, dobbiamo lottare con questa abitudine vecchia di coprire. So che voi siete sempre vigili nel proteggere i bambini anche nel contesto dei più moderni mezzi di comunicazione», aggiunge Francesco – su tutti questi fronti Meter collabora attivamente con organi istituzionali e con diversi settori della società civile».

32

anni

la durata dell'attività svolta finora dell’associazione Meter, impegnata nella nella lotta agli abusi sui bambini e nella tutela dei minori violentati e schiavizzati