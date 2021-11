Laboratorio analisi a rischio 

«L’imminente pensionamento di 3 anestesisti su 9 sarà un ennesimo colpo per la Chirurgia e la Rianimazione, ma a paralizzare definitivamente il Cto d’Iglesias sarà la chiusura del laboratorio d’analisi con il pensionamento di altri 2 operatori».

L'allarme

La Rete sarda difesa sanità pubblica lancia l’ennesimo allarme sulla situazione del presidio ospedaliero. Secondo Claudia Zuncheddu, portavoce del comitato e Rita Melis, coordinatrice per il Sulcis Iglesiente, l’incombente uscita dalla forza lavoro di due operatori del laboratorio d’analisi, segnerebbe l’epilogo per il Cto. «Ad oggi - scrivono – il laboratorio di analisi è attivo dalle 8 alle 20 solo per le urgenze interne. Per i ricoverati non urgenti i prelievi si inviano a Carbonia. Ma dalle 20 alle 8, il laboratorio è chiuso e anche i prelievi urgenti devono affrontare il viaggio per Carbonia. Un viaggio costoso e non sempre possibile. Il ritardo diagnostico può esitare con il decesso del paziente. E sulla consegna del nuovo laboratorio di 1500 metri quadri al Cto (5 milioni di investimento) non si hanno notizie da anni».

Il presidente dell’Opi Graziano Lebiu parla di assenza di programmazione: «È programmando obiettivi, linee direttive, sequenze di atti e tempi di esecuzione - dichiara Lebiu - che si danno le pur minime risposte alle domande di salute e di sanità. Da tempo ritengo necessario che da Assl Carbonia si passi ad Assl Sulcis, con la nomina di un Direttore generale non a tempo, ma capace nel lungo periodo di assumersi quelle responsabilità che gli competono e che i cittadini attendono». C’è un errore di progettazione della strategia aziendale, anche per Gloria Dessì, segretaria della Cisl Ust: «Sembra che i pensionamenti arrivino da un momento all’altro - dice Dessì - invece sono eventi calcolabili, pertanto non si comprende come si possa arrivare a una situazione d’emergenza come questa, nella quale non sia già pronto il personale che dovrà affiancarsi e sostituire quello che va in quiescenza. Per far funzionare adeguatamente il Servizio di Medicina di laboratorio di Carbonia-Iglesias servirebbe l’assunzione di circa venti unità di personale. Sembra che il disegno sia sempre lo stesso, ovvero assistere i ricoverati e costringere gli esterni a rivolgersi alla sanità privata».

L’azienda