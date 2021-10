Laboratori e yoga con mamma e papà, riapre l’asilo nido 

Tutto gestito da due cooperative: “La Clessidra”, che si occuperà dell’asilo nido, mentre “Cemea” delle attività extra dedicate alla famiglia. In campo dodici educatori, una ventina gli operatori scolastici, compresi gli addetti a cucina e mensa. Tutti a disposizione dei 74 bimbi iscritti sinora, in attesa che la nuova gestione entri a regime e possa consentire l’ingresso dei piccoli quartesi rimasti esclusi, altri settanta circa in base alle richieste di iscrizione arrivate in Municipio.

Una ripartenza dopo la chiusura forzata dal 2016, quando - per mancanza di fondi - l’allora amministrazione comunale aveva deciso di chiudere l’unico asilo nido comunale presente in città. «Adesso si riapre, offrendo un servizio innovativo e moderno», sottolinea l’assessora alla Pubblica istruzione. «Non solo asilo, ma un vero e proprio polo dell’infanzia dedicato ai bambini e alle loro famiglie, con una rete di servizi integrati al suo interno». Dai corsi di yoga e ginnastica dolce a quelli di danza, sino ai percorsi posturali, al traning autogeno, ai corsi di ceramica, disegno e pittura, teatro, narrazione. Ma sono previsti anche laboratori di riciclo, cucito, cucina, e un supporto alla genitorialità personalizzato.

Spazi per il gioco, ma anche stanze per il riposino, per i laboratori con le mamme e i papà, e per l’attività fisica quando fuori piove. E una mensa a chilometro zero, con i pasti preparati e serviti sul momento: tutto distribuito sui due piani dell’asilo nido comunale di via De Cristoforis, riaperto dopo oltre cinque anni di stop. Ieri il taglio del nastro, con le due cooperative pronte alla nuova gestione - La Clessidra e Cemea - insieme all’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta: «Finalmente riapriamo un asilo diventato punto di riferimento per le famiglie quartesi negli anni passati, e che ora ricomincerà ad esserlo», il commento dell’assessora Cinzia Carta durante l’inaugurazione del nido comunale.

Spazi per il gioco, ma anche stanze per il riposino, per i laboratori con le mamme e i papà, e per l’attività fisica quando fuori piove. E una mensa a chilometro zero, con i pasti preparati e serviti sul momento: tutto distribuito sui due piani dell’asilo nido comunale di via De Cristoforis, riaperto dopo oltre cinque anni di stop. Ieri il taglio del nastro, con le due cooperative pronte alla nuova gestione - La Clessidra e Cemea - insieme all’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta: «Finalmente riapriamo un asilo diventato punto di riferimento per le famiglie quartesi negli anni passati, e che ora ricomincerà ad esserlo», il commento dell’assessora Cinzia Carta durante l’inaugurazione del nido comunale.

La rinascita

Una ripartenza dopo la chiusura forzata dal 2016, quando - per mancanza di fondi - l’allora amministrazione comunale aveva deciso di chiudere l’unico asilo nido comunale presente in città. «Adesso si riapre, offrendo un servizio innovativo e moderno», sottolinea l’assessora alla Pubblica istruzione. «Non solo asilo, ma un vero e proprio polo dell’infanzia dedicato ai bambini e alle loro famiglie, con una rete di servizi integrati al suo interno». Dai corsi di yoga e ginnastica dolce a quelli di danza, sino ai percorsi posturali, al traning autogeno, ai corsi di ceramica, disegno e pittura, teatro, narrazione. Ma sono previsti anche laboratori di riciclo, cucito, cucina, e un supporto alla genitorialità personalizzato.

Le forze in campo

Tutto gestito da due cooperative: “La Clessidra”, che si occuperà dell’asilo nido, mentre “Cemea” delle attività extra dedicate alla famiglia. In campo dodici educatori, una ventina gli operatori scolastici, compresi gli addetti a cucina e mensa. Tutti a disposizione dei 74 bimbi iscritti sinora, in attesa che la nuova gestione entri a regime e possa consentire l’ingresso dei piccoli quartesi rimasti esclusi, altri settanta circa in base alle richieste di iscrizione arrivate in Municipio.

Pronti via

Da domani il via all’inserimento dei bimbi iscritti. «Nel giro di dieci giorni dovrebbero essere in grado di proseguire senza la presenza dei genitori, in caso contrario verrà fatto un progetto individuale di inserimento in base alle loro esigenze», precisa Renato Perra, coordinatore della cooperativa Cemea. Poi spazio anche ai servizi extra per la famiglia, che andranno pianificati insieme alle loro richieste.

La spesa

Le tariffe - assicurano il Comune e le due cooperative - saranno low cost, almeno per quelle famiglie con un Isee inferiore a 30mila euro. «Un servizio che rispetti gli standard qualitativi regionali porta ad avere delle rette importanti, ma di fatto il costo a famiglia viene abbattuto», spiega Dimitri Pibiri, presidente della cooperativa La Clessidra. «Questo perché i contributi comunali, sommati a quelli concessi dall’Inps e al bonus nidi gratis finanziato dalla Regione, consentono ai genitori di accedere all’asilo senza gravare più di tanto sulla spesa mensile». Si parte da una spesa totale a bambino di 750 euro per il tempo pieno, 460 per i bimbi che frequentano cinque ore. «Ma la quota media da pagare per chi sceglie la soluzione del tempo pieno sarà - per un Isee medio - di 150 euro al mese – precisa Pibiri – per la frequenza di 5 ore sarà addirittura gratuita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata