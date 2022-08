Laboratori di analisi chiusi, pazienti beffati 

Ai pazienti, anche quelli provvisti di esenzione dal ticket, non rimane altro che rivolgersi ai laboratori privati: «Per il territorio è un dramma, perché tutte le indagini legate al monitoraggio delle patologie croniche e alla prevenzione, non possono effettuarsi a meno di non “dopare” la priorità. - dichiara il medico di famiglia Giorgio Madeddu - Una scelta meschina che penalizza i pazienti con gravi patologie». Nell’ultimo mese le richieste di esami “urgenti” sono aumentate significativamente, un dato comprovante la tesi del medico di base iglesiente; vengono codificate come “urgenze” anche delle richieste di analisi che non lo sono. «È un momento critico e bisogna evitare qualsiasi forma di clientelismo. - continua Madeddu - I pazienti che non hanno necessità reale evitino le richieste rimandabili e i medici non adeguino la priorità in base alle loro insistenze». Non essendo stato previsto un adeguamento dei budget dei laboratori convenzionati, per il medico di base tutte le categorie esenti dal pagamento dei ticket dovrebbero essere rimborsate e per ovviare al problema della mancanza di tecnici si potrebbe attingere dalla graduatoria degli idonei al concorso del Policlinico di Monserrato.

«Fra i due presidi ospedalieri mancano 16 tecnici di laboratorio - spiega Efisio Aresti segretario territoriale della Uil Fpl - La situazione non è più gestibile, in attesa delle assunzioni abbiamo chiesto si potesse tamponare l’emergenza tramite le risorse aggiuntive regionali, ma ancora non è stato fatto niente>.

Era il 25 luglio scorso quando la direttrice della Asl Sulcis Giuliana Campus si vide costretta (per via delle numerose assenze degli operatori del servizio di Laboratorio), alla rimodulazione delle attività tramite la sospensione degli esami per le utenze esterne. È passato un mese ma i laboratori d’analisi dei presidi ospedalieri del Sirai e del Cto continuano ad operare ancora secondo le indicazioni dell’ultima rimodulazione, lasciando così agli utenti del territorio la possibilità di richiedere soltanto esami urgenti.

Era il 25 luglio scorso quando la direttrice della Asl Sulcis Giuliana Campus si vide costretta (per via delle numerose assenze degli operatori del servizio di Laboratorio), alla rimodulazione delle attività tramite la sospensione degli esami per le utenze esterne. È passato un mese ma i laboratori d’analisi dei presidi ospedalieri del Sirai e del Cto continuano ad operare ancora secondo le indicazioni dell’ultima rimodulazione, lasciando così agli utenti del territorio la possibilità di richiedere soltanto esami urgenti.

La protesta

«Fra i due presidi ospedalieri mancano 16 tecnici di laboratorio - spiega Efisio Aresti segretario territoriale della Uil Fpl - La situazione non è più gestibile, in attesa delle assunzioni abbiamo chiesto si potesse tamponare l’emergenza tramite le risorse aggiuntive regionali, ma ancora non è stato fatto niente>.

Ai pazienti, anche quelli provvisti di esenzione dal ticket, non rimane altro che rivolgersi ai laboratori privati: «Per il territorio è un dramma, perché tutte le indagini legate al monitoraggio delle patologie croniche e alla prevenzione, non possono effettuarsi a meno di non “dopare” la priorità. - dichiara il medico di famiglia Giorgio Madeddu - Una scelta meschina che penalizza i pazienti con gravi patologie». Nell’ultimo mese le richieste di esami “urgenti” sono aumentate significativamente, un dato comprovante la tesi del medico di base iglesiente; vengono codificate come “urgenze” anche delle richieste di analisi che non lo sono. «È un momento critico e bisogna evitare qualsiasi forma di clientelismo. - continua Madeddu - I pazienti che non hanno necessità reale evitino le richieste rimandabili e i medici non adeguino la priorità in base alle loro insistenze». Non essendo stato previsto un adeguamento dei budget dei laboratori convenzionati, per il medico di base tutte le categorie esenti dal pagamento dei ticket dovrebbero essere rimborsate e per ovviare al problema della mancanza di tecnici si potrebbe attingere dalla graduatoria degli idonei al concorso del Policlinico di Monserrato.

Manca il personale

La carenza del personale è alla base di tutte le criticità: «l sistema non riesce a reggere per le proprie debolezze strutturali. - dichiara il presidente dell’Opi Graziano Lebiu - Non garantendo agli utenti nemmeno le prestazioni di routine, queste divengono nuove emergenze ed è ipotizzabile che un esame potrebbe essere impropriamente proposto come urgente perché le alternative per averlo sono ridotte».

Intanto c’è chi non ha nemmeno la possibilità di farsi prescrivere delle analisi; Franca Lilliu, 70enne pensionata di Carbonia si ritrova da oltre un mese senza un medico di famiglia: «Sono andati in pensione in quattro e nessuno li ha sostituiti, siamo in migliaia in questa condizione. - spiega - Devo essere medico di me stessa, sto curando un’influenza con dei farmaci che non necessitano di ricetta. Ci sarebbe la Guardia medica dopo le 20.00 ma la fila per potervi accedere mi scoraggia. Non ho più nessun punto di riferimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata