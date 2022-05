L’abbraccio del paese a Mamadou 

Una raccolta fondi in corso alla quale stanno partecipando anche tantissime persone anche di altri paesi, organizzata dal suo conterraneo amico e collega Aliou Sall “Demba” e dall’amica di famiglia Alessia Pittau. Si sono resi entrambi disponibili a fornire indicazioni, di persona o anche attraverso i canali social, utili a consentire alla moglie e ai figli di affrontare il viaggio di ritorno. Pittau, da sempre impegnata su vari fronti nel sociale, aveva stretto un'amicizia anche familiare con il senegalese scomparso, ed è in contatto diretto con la moglie e i figli.

Dopo un ricovero all’ospedale di San Gavino in seguito ad alcuni malori, gli era stato diagnosticato un tumore. Mamadou, allora, aveva deciso di tornare in Senegal per riabbracciare i suoi cari, mentre la moglie e figli erano rimasti a Villacidro. Purtroppo da quel viaggio non ha più fatto ritorno in Italia. Non appena è giunta la notizia della sua scomparsa, a Villacidro è partita una gara di solidarietà per aiutare la moglie Adji e i due piccoli figli, ad affrontare il viaggio in Senegal e sostenere la famiglia.

Accoglienza e integrazione non sono utopie: lo testimonia una comunità intera che si stringe attorno alla famiglia di Ndoye Mamadou, 48 anni, prematuramente scomparso in Senegal domenica scorsa. Centinaia le amicizie nate durante i dieci anni trascorsi a Villacidro, tantissime le persone incredule nel ricevere la notizia della sua morte. Mamadou lavorava come venditore ambulante e solitamente operava all’ingresso di un centro commerciale.

Accoglienza e integrazione non sono utopie: lo testimonia una comunità intera che si stringe attorno alla famiglia di Ndoye Mamadou, 48 anni, prematuramente scomparso in Senegal domenica scorsa. Centinaia le amicizie nate durante i dieci anni trascorsi a Villacidro, tantissime le persone incredule nel ricevere la notizia della sua morte. Mamadou lavorava come venditore ambulante e solitamente operava all’ingresso di un centro commerciale.

La partenza

Dopo un ricovero all’ospedale di San Gavino in seguito ad alcuni malori, gli era stato diagnosticato un tumore. Mamadou, allora, aveva deciso di tornare in Senegal per riabbracciare i suoi cari, mentre la moglie e figli erano rimasti a Villacidro. Purtroppo da quel viaggio non ha più fatto ritorno in Italia. Non appena è giunta la notizia della sua scomparsa, a Villacidro è partita una gara di solidarietà per aiutare la moglie Adji e i due piccoli figli, ad affrontare il viaggio in Senegal e sostenere la famiglia.

L’aiuto

Una raccolta fondi in corso alla quale stanno partecipando anche tantissime persone anche di altri paesi, organizzata dal suo conterraneo amico e collega Aliou Sall “Demba” e dall’amica di famiglia Alessia Pittau. Si sono resi entrambi disponibili a fornire indicazioni, di persona o anche attraverso i canali social, utili a consentire alla moglie e ai figli di affrontare il viaggio di ritorno. Pittau, da sempre impegnata su vari fronti nel sociale, aveva stretto un'amicizia anche familiare con il senegalese scomparso, ed è in contatto diretto con la moglie e i figli.

La chiamata

Di pochi giorni fa l’ultima telefonata di Alessia Pittau con Mamadou, già arrivato in Senegal: «Mi aveva detto che stava bene e lo aveva comunicato con il suo abituale ottimismo. Con lui e la sua famiglia abbiamo condiviso momenti di grande gioia ma anche episodi di fatica e di difficoltà, ma lui affrontava ogni risvolto della vita con la forza del suo sorriso, sempre stampato sul volto». Un sorriso che ricordano bene tutti in paese.

L’abbraccio

Anche l’amministrazione comunale ha voluto ricordare i suoi tratti umani: «Mamadou era uomo di grande empatia, onestà e gentilezza. I numerosi messaggi di affetto dei villacidresi dimostrano quanto abbia saputo donare in amicizia e semplicità a ciascuna persona incontrata sul suo cammino. È stato esempio d' integrazione e scambio reciproco che arricchisce tutti», ha scritto il sindaco Sollai sul suo profilo social esprimendo la vicinanza dell’amministrazione alla famiglia.

Il suffragio

Tra i tanti racconti per ricordare Mamadou, anche quello di Teresa Aru: «Con mio marito avevamo conosciuto Mamadou offrendogli un passaggio in auto per ripararlo dalla pioggia, da allora siamo divenuti amici. Era sempre premuroso e gentile: ci diceva di pregare il suo dio affinché aiutasse un nostro figlio bisognoso di cure: non importava se era un dio diverso dal nostro». A Villacidro si sta già organizzando una messa in suffragio in suo ricordo: un modo per ricordarlo e per abbracciare un amico che, pur di un’altra fede, era riuscito a farsi amare da tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata