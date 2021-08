La Women 20 sbarca in Sardegna 

Si concluderà il prossimo 18 settembre nel Sud Sardegna, a Orroli, davanti allo scenario del nuraghe Arrubiu, la terza e ultima tappa nazionale del ciclo di incontri, promossi nei mesi scorsi a Torino e a Scheggino, borgo umbro in provincia di Perugia, da Women 20 , gruppo che ha proposto ai leader dei paesi membri del G20 idee tese a migliorare la vita delle donne. Tra le indicazioni spiccano quelle finalizzate a ridurre le disuguaglianze di genere, eliminare gli ostacoli che impediscono un'inclusione finanziaria per tutte le donne, ma anche a rendere migliore sia la qualità che la quantità dell'occupazione, sfruttando opportunità che possano incentivare l’imprenditoria femminile.

Tappa regionale

Nell'Isola, le rappresentanti del Women 20 saranno accolte dalla delegazione regionale dell'Aidda, che quest'anno festeggia i 40 anni dalla sua fondazione e di cui fanno parte circa 40 socie tra imprenditrici, donne manager e professioniste di differenti ambiti merceologici, che conta circa 1.300 dipendenti e un giro d'affari che sfiora il miliardo e 300mila euro.

L'incontro in programma nell'Isola avrà per titolo “Le donne tra passato e futuro: la forza di trasformazione delle donne, quali proposte per il futuro”.

La presidente di Aidda Sardegna, Rosi Zuliani Sgaravatti, assicura che l'appuntamento permetterà di condividere «le trasformazioni avviate dalle industrie femminili sarde che hanno saputo innovare processi e prodotti, nel segno della sostenibilità economica, ambientale e sociale».

Tra gli interventi ci sarà quello di Giuseppe Demelas, direttore commerciale di un'azienda di Samugheo, specializzata in tappeti fatti a mano, che ha coniugato l'innovazione con l’antica tecnica della tessitura. Prevista la testimonianza dell’imprenditrice e socia dell'Aidda Lucina Cellino, che racconterà la sua esperienza maturata all’interno dell’azienda di famiglia, e quella intrapresa nel 2000 nel settore turistico, con la gestione di un hotel boutique a Cagliari.

Proposte innovative

Non mancherà un confronto sull'accesso al credito, moderato da Maria Grazia Dessì, presidentessa di un consorzio di garanzia fidi operativo in Sardegna. Spetterà poi a Giulia Guadalupi, amministratrice di una start up sarda con sede a Serri, fondata nel 2020 insieme ad altri due soci, spiegare in che modo sia possibile utilizzare i batteri per creare materie prime innovative.

Per l'Università di Cagliari, interverranno Ester Cois, del dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni, Micaela Morelli nel dipartimento di Scienze biomediche e Maria Gabriella Da Re, docente di Antropologia culturale.

Tra le relatrici ci sarà anche Monica Carcò, funzionaria internazionale delle Nazioni Unite. Sono stati invitati a partecipare, tra gli altri, anche il sindaco di Orroli, Alessandro Boi, il presidente della Regione, Christian Solinas, la vice ministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, e gli assessori regionali al Turismo, Gianni Chessa, e al Lavoro, Alessandra Zedda. La relazione iniziale sarà curata dalla presidentessa nazionale di Aidda, Antonella Giachetti, mentre quella conclusiva verrà affidata alla presidentessa Women20 Italia, Linda Laura Sabbadini.

