«La voragine compie un anno» 

Il cartello è stato rimosso dal Municipio, resta invece la tavola da surf che a qualcuno avrebbe fatto comodo durante le giornate di pioggia. La voragine di via Ceconi compie un anno: «E paradossalmente io e mio marito siamo stati multati per aver parcheggiato qui a fianco», dice Simona Mancuso, residente della zona. «La voragine copre almeno due parcheggi: una vergogna, disagio mai risolto nonostante i solleciti». D’accordo Cristina Cabula: «È pericolosa e crea disagi alla viabilità».

Sui social ormai si perde il conto dei fotomontaggi ironici di strade e marciapiedi devastati dalle piogge in decine di Comuni. Compreso quello di Assemini, dove però c’è chi va oltre il sarcasmo pungente a portata di click: nell’area transennata attorno alla voragine di via Conte Ceconi i residenti hanno installato il cartello divieto di pesca e balneazione . E non solo: altri hanno poggiato a fianco alla buca anche una piccola tavola da surf.

Il disagio

Il Comune

Il sollecito

In attesa degli interventi fioccano le polemiche politiche: «Una progressiva superficialità nella gestione dei servizi pubblici», lamenta il consigliere Stefano Demontis (FdI). «La vivibilità ad Assemini peggiora di giorno in giorno. Si aggravano le condizioni igienico-sanitarie di strade e piazze, la segnaletica della rete viaria svanisce, i marciapiedi sono sempre più sporchi e impraticabili. Non solo voragini, ma persino la mancanza di strisce pedonali. Il cittadino sta pagando tasse e tributi per ottenere oggettivi disservizi. Un fatto grave che allontana Assemini da forme concrete di mobilità sostenibile, sicurezza, vivibilità ed efficienza della spesa pubblica. Invito la sindaca ad attivarsi nell'immediatezza per uscire da approssimazione e superficialità».

