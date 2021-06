La vittoria obbligata del reazionario Raisi 

TEHERAN. Tutto come previsto in Iran. Il fondamentalista Ebrahim Raisi vince facile, grazie all’esclusione di tutti i maggiori rivali riformisti e conservatori, e diventa l’ottavo presidente della Repubblica islamica. L’affluenza scende al minimo per un’elezione presidenziale dalla rivoluzione del 1979, ma secondo i dati ufficiali non si concretizza per il regime l’incubo di un boicottaggio di massa.

Dati comunque contestati dagli oppositori che premevano per l’astensione. Mentre la Guida suprema Ali Khamenei canta vittoria, affermando che la partecipazione registrata è bastata a sconfiggere i disegni dei «nemici» e dei loro "mercenari". Raisi ha vinto la corsa con 17,9 milioni di voti. Grazie alla scarsa affluenza, per aggiudicarsi la presidenza gli sono bastati solo due milioni in più delle preferenze ottenute nelle elezioni di quattro anni fa, quando venne sconfitto da Hassan Rohani con un bottino di 23,6 milioni di voti. Molto distanziati gli altri quattro candidati minori lasciati in gara dopo la falcidia operata dal Consiglio dei Guardiani: il conservatore Mohsen Rezai, che si è fermato all’11,7%, il moderato Abdolnasser Hemmati, che ha incassato un modesto 8,3%, e il deputato conservatore Hassan Ghazizadeh Hashemi, che ha raggranellato un ancora più misero 3,4%.

Gli oppositori all’estero che avevano invitato al boicottaggio, tra i quali i Mojaheddin del Popolo e l’ex principe ereditario del regime monarchico, Reza Pahlavi, si dichiarano comunque soddisfatti, affermando che il dato è stato gonfiato artificialmente. Ma una parte degli insoddisfatti è andata alle urne per non subire ritorsioni, scegliendo poi scheda bianca o nulla (quasi al 13%). Il presidente moderato uscente Rohani rimarrà in carica fino al 3 agosto. «Spero - ha detto - che negli ultimi 45 giorni del mio mandato si arriverà alla revoca delle sanzioni americane».

