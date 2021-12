La vita spericolata di Matteo 

Sessini ha alle spalle 15 anni di ginnastica artistica all’Amsicora e al Dopolavoro ferroviario, qualche campionato nazionale concluso con buoni risultati, ma soprattutto una passione sconfinata per gli sport all’aria aperta. «Ho imparato a fare la verticale e stare bene in equilibrio a nove anni e da allora stare a testa in più è diventato un piacere», racconta. «La ginnastica artistica dà forza, resistenza ed equilibrio e io non ho mai smesso di allenarmi, anche dopo che ho smesso di fare l’agonista».

L’ultima impresa l’ha fatta alla Sella del Diavolo. «Ho scalato una parete poco frequentata dai climber per il difficile “avvicinamento”, termine usato per raggiungere i piedi della falesia, e per il fatto che la roccia sia parecchio friabile e quindi comporta un'attenzione maggiore sul dove mettere i piedi e mani», spiega. «Siamo partiti all'alba per cercare la luce migliore del mattino, c'era il tifo giù in mare dalle barche ed i sup. Ho sempre voluto scalare quella parete, il punto più alto della Sella del Diavolo dal livello del mare e per l’occasione sono stato accompagnato da un mio caro amico che mi assicurava con la corda (Andrea Corda), ed un fotografo professionista argentino, Fernando Pascual».

Insomma, nell’immagine che vedete a fianco Matteo Sessini, ventiseienne cagliaritano, operatore turistico, ginnasta e climber, stava meditando. Ovvio che a questo punto ci si domandi che cosa fa, nelle pareti rocciose a picco sul mare, quando non medita. «Arrampica», direbbero gli appassionati di free climbing. E quando arriva nelle cime più difficili da raggiungere mette il suo timbro: fa la verticale. La prima, forse la più importante, l’ha fatta sulla guglia di Punta Caroddi, sopra cala Goloritzè, nel 2016. Ha scalato la parete ripidissima, dopo tre ore e mezzo è arrivato a quota 143 metri ed è rimasto per qualche minuto sulla verticale su uno spuntone di roccia largo un metro a picco sul mare. Guardare le immagini sui suoi profili social per credere.

«Quella foto è stata scattata durante una fase di meditazione-allenamento per la testa e per lo spirito. È una posizione da purista ovvero senza alcun tipo di protezione».

La Sella del Diavolo

A testa in giù

A testa in giù ha conquistato le cime di Santa Teresa Gallura, la roccia dell’Elefante a Palau, ha percorso per 60 metri in verticale un bordo del vecchio ponte sulla Statale 125, Sa Trona a Escalaplano. Ha scalato la parete senza alcuna protezione e arrivato in cima è rimasto appeso sullo spuntone per alcuni minuti. Sotto c’era il vuoto. Con Maurizio Oviglia, pioniere dell'arrampicata in Sardegna, fotografo e scrittore, ha «chiodato» nuove vie in giro per la Sardegna. Quello di “chiodatore” è un mestiere raro: è colui che attrezza una via con i ganci in acciaio e consente ad altri di poter scalare le pareti in sicurezza».

La paura cerca di dominarla «concentrandomi sulle cose giuste» e, quanto alle scalate senza protezione, chiarisce: «Non raccomando a nessuno di emularmi in queste attività. Il messaggio che vorrei dare è sempre lo stesso: rispettiamo la natura attraverso lo sport all'aria aperta».

