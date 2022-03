«La vita riparte dalla cultura» 

Per due anni hanno convissuto con le durissime regole imposte dalla pandemia, ma ora che la fine dell’incubo Covid sembra ogni giorno più vicina, ecco che gli iscritti della Libera università di Carbonia e Portoscuso (Lutec) hanno deciso di ripreso la via della cultura.

In presenza

Sono voluti ripartire dalla Grande miniera di Serbariu e dai suoi musei per poi fare una tappa al centro della città, all’insegna dell’invito “Ricominciamo da Carbonia”: «Ci è sembrata una scelta doverosa – ha spiegato ieri il presidente Giampaolo Sestu, 72 anni – abbiamo la fortuna di vivere in una città che ha una storia unica e tanti siti culturali da riscoprire e promuovere per un futuro sviluppo turistico». Molti soci li conoscevano già, altri li hanno potuti scoprire per la prima volta, altri ancora hanno approfittato del momento per rivedere amici che la pandemia ha tenuto lontani: «Oggi non sono voluto mancare – ha detto Gianni Sibiriu, 83 anni, socio storico – gli impegni da nonno mi tengono occupato ma oggi era una giornata importante». Così come è importante immergersi di nuovo nelle tante attività che fanno tornare giovani, come le rappresentazioni teatrali che in città hanno sempre riscosso un gran successo: «Sarò in scena anche io – conferma il presidente Sestu – non appena è stato possibile abbiamo ripreso le prove in presenza, seguendo scrupolosamente le norme anti Covid e tutti i soci si sono vaccinati perché la salute è sempre al primo posto. Abbiamo anche ripreso i corsi di lingua sarda e quelli di spagnolo in didattica a distanza e con la giornata culturale a Carbonia riprendono le gite culturali nelle quali tutti gli iscritti possono accedere gratuitamente ai siti culturali». Prossima tappa a Cagliari, poi la gita sul trenino verde: «Siamo stati felicissimi di riprendere – dice Emma Rocca, 79 anni – la cultura è un’arma preziosa e anche ritrovarsi tutti insieme, anche per un pranzo, dopo questi due anni è una riconquista». Dello stesso parere Gianna Amadu: «La Lutec fa parte della nostra vita da moltissimi anni – racconta – rivedersi finalmente in presenza è stata una grande emozione».

Il Comune

L’amministrazione comunale ha accolto gli “studenti” Lutec con tutti gli onori: «Sono una preziosa risorsa per la città – ha detto l’assessora alla Cultura Giorgia Meli – ci siamo ripromessi di collaborare in futuro per nuove iniziative culturali e il Comune sarà in prima fila, per sostenerli, in tutti i loro appuntamenti».