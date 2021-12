«La vita in trincea ai tempi del Covid» 

Una vita in trincea dedicata ai suoi oltre 1500 pazienti per oltre 30 anni. Cosi il medico di famiglia Bruno Atzei, 68 anni, è andato in pensione chiudendo il suo ambulatorio di via Garibaldi. Neppure il Covid-19 ha fermato l’attività instancabile di questo medico: «Sono stato sempre disponibile e anche in questo periodo di pandemia non ho mai chiuso le porte a nessuno. Nel mio ambulatorio con la mascherina potevano stare distanziate 6 persone e le altre hanno aspettato con pazienza negli spazi esterni».

L’esperienza

È iniziata in ospedale dove il medico sangavinese ha lavorato per cinque anni tra centro trasfusionale, pronto soccorso, medicina e chirurgia, un concorso vinto da dirigente medico, ma poi arriva la scelta di vita di dedicarsi ai suoi pazienti. Gli ultimi anni sono stati durissimi, ma Bruno Atzei non si è mai tirato indietro: «Sono andato a visitare all’inizio della pandemia uno dei miei pazienti colpiti dal covid-19 (poi è deceduto) e gli ho auscultato i polmoni: per fortuna avevo la mascherina fp2. Alcuni mesi fa sempre per il covid-19 è morta una mia paziente 60enne. In questi ultimi due anni ho mantenuto il rapporto con la gente e sono stato il primo dei medici a finire in quarantena. Ho vaccinato i miei pazienti che non si potevano muovere dal domicilio: purtroppo sembra che il Covid-19 abbia trasformato alcuni dei miei colleghi allontanandoli dai pazienti».

E a San Gavino è altissima la percentuale di malattie come la Sla, di cui ancora oggi si ignorano le cause: «Anni fa è venuto anche un medico di Reggio Emilia che analizzò l’acqua ma non furono trovate sostanze inquinanti o tossiche. È un fatto particolare che la sclerosi laterale amiotrofica abbia colpito moti calciatori ma anche persone che hanno lavorato in campagna: ci potrebbe essere qualche correlazione con l’uso dei pesticidi. Ho avuto in cura anche una famiglia dove c’erano diversi casi di Sla». Complice l’inquinamento del passato di fabbriche storiche come la fonderia si sono verificati tantissimi casi di tumori: «La percentuale è altissima (molto superiore alla media regionale) e quelli più diffusi sono al colon retto, molti tumori polmonari ma anche alla mammella, alla vescica e alla prostata. In più ad oggi non conosciamo gli effetti che potranno creare i campi elettromagnetici. C’è anche il problema dell’alta concentrazione delle polveri sottili con i valori di riferimento che vengono superati in alcuni giorni dell’anno».

La prevenzione