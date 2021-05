«La vita con i ratti: giocherelloni, affettuosi e carini» 

Cani, gatti, canarini e magari conigli nani sono presenze abituali nelle case, dove da animali da compagnia diventano dei veri e propri membri delle famiglie. A casa Mocci, a Gonnosfanadiga, è successo così per Venerdì 13 e Venerdì 17, manti bianchi come la neve e occhietti rossi. Animali domestici di specie particolare: «Sono due ratte», sorride Silvia Mocci, la loro proprietaria, una bibliotecaria trentatreenne di Gonnosfanadiga. «Vivono a casa come animali domestici, e sono ormai membri della famiglia a tutti gli effetti».

Non è usuale avere dei ratti come animali domestici.

«Inizialmente nemmeno io pensavo si potessero avere dei ratti come animali da compagnia. Poi una mia amica che da diverso tempo ne aveva una coppia mi ha chiesto se volessi adottare due dei dodici figli nati dai suoi ratti».

Dall’adottarli a giocare con loro sul pavimento il passo è stato breve?

«Mi sono piaciute da subito. All’inizio ci sono andata piano perché non sapevo come comportarmi poi ho notato che erano davvero affettuose e che, proprio come cani e gatti, amano essere coccolate e giocare».

Come si coccolano dei ratti e come ci gioca?

«Potrebbe sembrare strano ma le accarezzo e le prendo in braccio proprio come farei con altri animali. Amano venire in braccio, dare baci e giocare con me. Il loro passatempo preferito è rincorrere la palla. Sono animali molto intelligenti».

Rincorrere la palla? Quindi Venerdì 13 e Venerdì 17 sono libere di scorrazzare per casa?

«Sì. O meglio, quando giocano le libero. Normalmente sono in una grande gabbia dove si rilassano, mangiano e fanno i loro bisogni. La sera, che è il momento in cui sono più energiche, le faccio uscire e mentre passeggiano per casa giocano e si scaricano».

Il resto della famiglia come ha accettato l’idea di avere per casa delle ratte?

«Inizialmente avevano molti pregiudizi. Quando hanno visto che sono molto affettuose e che possono essere addomesticate come gli altri animali, hanno accettato senza problemi la loro presenza».

Ci sono delle particolarità nella gestione di questi animali?

«Sono più forti di quanto si può pensare. Purtroppo vivono al massimo due anni e mezzo e possono ammalarsi proprio come tutti gli altri animali. Una delle mie è stata male e l’ho dovuta portare dal veterinario specializzato in animali esotici. Per quanto riguarda l’alimentazione mangiano tutto ma bisogna evitare gli zuccheri».

Venerdì 13 e Venerdì 17: due nomi molto particolari, come mai li ha scelti?

«Non lo so, mi piacevano. Anche se questi sono solo i nomi ufficiali. Per gli amici sono Poppy e Cocchy, soprannomi più adatti a loro: fanno capire quanto sono dolci».

Le persone che sono a conoscenza di questa sua passione cosa ne dicono?

«Molti pensano che sia una mia particolarità o stranezza, ma non sono l’unica. In Italia c’è un gran numero di rattari: sicuramente sono meno numerosi dei gattari ma ci sono. Esiste anche un’associazione nazionale per la difesa dei ratti».

Lei e i suoi ratti siete molto conosciuti per due apparizioni pubbliche.

«Certo, anche se non siamo famosi. Siamo comparsi nelle dirette Instagram di Geppi Cucciari e nel video musicale della canzone “Ridere” dei Pinguini Tattici Nucleari».

