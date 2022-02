La visita non poteva salvare il bimbo 

Non ci sono responsabilità penali per l’interruzione della gravidanza di Alessia Nappi, la donna di 25 anni che si era presentata al Pronto soccorso ostetrico-ginecologico e non era stata visitata. Questa è la conclusione della Procura che ha presentato una richiesta di archiviazione dopo gli accertamenti seguiti alla querela presentata dalla ragazza insieme al marito Enzo.

L’indagine, effettuata con l’aiuto dei carabinieri del Nas, avrebbe accertato che la donna, risultata positiva a due test di gravidanza, l’otto gennaio si era recata al pronto soccorso lamentando dolori addominali e perdite ematiche. Era stata rispedita a casa, senza una visita, con la prescrizione di riposo e paracetamolo, per ritornare il lunedì in caso di aggravamento per una visita ecografica. Ma il sangue aveva continuato a scorrere con perdite sempre più abbondanti. Nella nota inviata dalla Procura si parla di “mestruazioni”. La consulenza tecnica disposta avrebbe infatti accertato che la giovane aveva una gravidanza appena iniziata e che «per un ipotizzabile difetto di sviluppo dell’embrione non si è completato l’annidamento dello stesso nell’endometrio». Una gravidanza biochimica, insomma, e secondo il consulente tecnico del Tribunale il personale sanitario si sarebbe quindi comportato in modo corretto, «ritenendo non indispensabile né indifferibile la visita clinica».

«Faremo opposizione»

«Rabbia e senso di ingiustizia»: sono questi i sentimenti che prova Alessia Nappi dopo aver preso atto della decisione della Procura. «La mia assistita ogni giorno pensa al fatto che poteva andare diversamente se l’avessero visitata, ne aveva diritto», dice l’avvocato Gabriele Sechi che parla di «motivazioni assurde e infondate che ci obbligano ad opporci all’archiviazione richiesta dal Pm». La coppia aveva riferito che gli operatori sanitari avevano negato la visita perchè la donna non aveva effettuato un tampone molecolare. Particolare questo che ha provocato una particolare risonanza. Il procuratore Giovanni Caria, intanto, fa sapere che è stato aperto un altro fascicolo, al momento contro ignoti, per le gravi offese ricevute telefonicamente dai professionisti sanitari interessati alla vicenda.