La Villacidrese si salva 

Villacidrese 0

Latte Dolce 0

Villacidrese (4-4-2) : Quiriti, Pittau, Lussu, Caballero (39’ pt Medda), Bruno, Llanos, Muscas, Cirronis, Aru, D. Pinna, Palermo. In panchina Sitzia, Ardau, Fenu, Piras, Virdis, Figus, Labriola, M. Pinna. Allenatore Mannu.

Sassari Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti, Pireddu, Canu, Cabeccia, Russi, Tuccio, Piga, Saba, Padovani, Kaio Piassi, Scognamillo. In panchina Panai, Sechi, Serra, Piredda, Salaris, Marcangeli, Olivera, Grassi. Allenatore Giorico.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Note : espulso Bruno al 2’ st; ammoniti Saba, Llanos, Marcangeli, Cirronis, Pireddu, Russu; recupero 1’ pt-3’ st.

Villacidro. Finisce 0-0 il big match tra Villacidrese e Sassari Latte Dolce. Nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo, gli ospiti allenati da Mauro Giorico non sono riusciti a trovare la via del gol contro i padroni di casa di Graziano Mannu, ben disposti in campo anche dopo l’espulsione rimediata da Bruno.

Primo tempo

In principio poche occasioni per entrambe le squadre. Per il Latte Dolce ci provano Saba e Cabeccia direttamente da punizione: il primo tentativo è alto, su quello del capitano dei sassaresi è invece attento Quiriti a respingere. La Villacidrese prova a far male in contropiede, ma Aru calcia alto, mentre il tiro dalla distanza di Muscas è debole e sul fondo. Al 39’ Mannu perde Caballero per infortunio, al suo posto entra Medda. Sul finale di frazione, ci prova Palermo sul cross dalla sinistra di Muscas da calcio di punizione, ma l’argentino non trova la porta.

Ripresa

Nel secondo tempo l’episodio che avrebbe potuto cambiare la gara. Bruno rimedia il secondo giallo per un fallo su Padovani dopo neanche due minuti e lascia la sua squadra in dieci. Nonostante l’espulsione, la Villacidrese tiene bene il campo e sfiora addirittura il vantaggio con Pinna in due circostanze. Il Latte Dolce prova a legittimare la superiorità numerica, trovando pochi spazi, anche se Padovani calcia alto da buona posizione. All’81’ sul cross da calcio d’angolo svetta Cirronis, ma il suo colpo di testa è alto. Poi più nulla. La Villacidrese conquista un altro buon punto e sale a quota 17 in classifica. Si accontenta del punto anche il Sassari Latte Dolce, che resta in vetta solitaria e allunga sul secondo posto grazie alla sconfitta del Budoni.

