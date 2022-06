La videsorveglianza scaccia i vandali 

Risultati che il sindaco Tomaso Locci rivendica con orgoglio. «È nato con la mia Giunta nel 2016 grazie alla collaborazione della Polizia municipale e del suo Comandante Massimiliano Zurru, in sinergia con la Prefettura – dice -. Un sistema implementato di continuo negli anni, grazie alla sensibilità della maggioranza consiliare e ai finanziamenti che hanno portato oggi ad avere più di 100 telecamere dislocate sul territorio, con una centrale operativa e di gestione all'avanguardia. Monserrato è un esempio in Sardegna. I riscontri sono quotidiani, in particolare nella lotta alla criminalità e agli atti vandalici».

Sono solo due esempi tra una cinquantina di come il sistema di videosorveglianza installato a Monserrato, composto da oltre 100 telecamere, abbia resto decisamente difficile la vita a teppisti e criminali, aiutando in molte occasioni le forze dell’ordine nelle indagini. Un sistema fa della cittadina una delle più sorvegliate dell’Isola e che ha nettamente migliorato la sicurezza, non solo quella percepita.

A maggio una cittadina ha denunciato su Facebook che un automobilista era andato a finire contro la sua auto parcheggiata. Nel post chiedeva aiuto a chi avesse visto quanto accaduto. Quattro giorni dopo il pirata della strada è stato individuato. A fine maggio alcuni ragazzini hanno rotto l’oblò di un gioco per bambini nel Parco Magico. Le telecamere li hanno ripresi. E sono stati denunciati.

Il sindaco

Il Safe Spotter

Importante è anche il sistema di Intelligenza artificiale “Safe Spotter”, unico in Sardegna: videocamere impostate nella gestione del codice stradale capaci di individuare i trasgressori immortalando la targa per poi segnalarla agli operatori della polizia locale. «Un sistema all'avanguardia – prosegue Locci - creato grazie alla perseveranza del presidente di Commissione Saverio De Roma e della maggioranza».

Pirati in scooter

E proprio De Roma, cita uno spiacevole episodio, avvenuto mercoledì, in tarda mattinata: due persone in sella a un scooterone, hanno seminato il panico all'interno dei giardinetti della centralissima via del Redentore, mettendo a rischio l’incolumità di alcuni bambini che giocavano. «Il giorno dopo – racconta De Roma - alcuni cittadini mi hanno segnalato quanto accaduto. Come presidente della Commissione competente, con la collaborazione in primis del sindaco Tomaso Locci e il lavoro proficuo della Polizia Locale, grazie al circuito di videosorveglianza sono stati identificati i soggetti non residenti in città, i quali sono quindi stati multati per guida pericolosa e lancio di oggetti in movimento».

Non solo: «La videosorveglianza – conclude De Roma - ci permette di avviare indagini contro gli autori dell'abbandono dei rifiuti, di danneggiamenti, di reati stradali, rapine, incendi di auto e altro ancora. Proprio da poco è stato immortalata la persona che ha dato fuoco a un’auto».

