La Vernaccia lancia la sfida  

Una partita impossibile da perdere. In gioco ci sono la storia e il futuro della Vernaccia doc e il neonato Consorzio di tutela del vino per eccellenza dell’Oristanese è pronto alla sfida. Costituito il 28 ottobre scorso in quella che per i soci fondatori rappresenta una giornata storica, il Consorzio punta a valorizzare la Vernaccia nel mercato interno e a farla diventare protagonista negli scenari internazionali. E soprattutto a superare quell'anomalia che ne fa un vino d’eccellenza a rischio ma a rischio estinzione.

L’iniziativa

Qualcuno ci aveva provato già una decina di anni fa ma quel Consorzio aveva fatto poca strada. Adesso sono cambiati i tempi e anche i promotori che grande entusiasmo si sono lanciati nel nuovo progetto. «Creare un Consorzio di tutela era un passaggio fondamentale, la mancanza di un simile organismo finora aveva limitato la nostra azione» ha spiegato Mauro Contini dell’azienda vinicola Attilio Contini (nominato presidente) insieme agli altri soci Davide Orro dell’azienda agricola Famiglia Orro (vicepresidente), Giuseppe Ponti (Cantina della Vernaccia), Gianni Serra (azienda vitivinicola Fratelli Serra), Mauro Putzolu (azienda vitivinicola S’Anatzu), Giuseppe Ponti (azienda agricola Il Melograno). Soci fondatori che sono stati seguiti passo dopo passo da Coldiretti Oristano e sono stati supportati tecnicamente dall’agronomo-enologo Aldo Buiani. Fondamentale è stata la proposta di legge 293 “Valorizzazione del vitigno Vernaccia e vino Vernaccia di Oristano doc” presentata nei mesi scorsi dal deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura, proposta condivisa anche dai consiglieri regionali Antonio Mario Mundula e Fausto Piga.

I soci

«Il Consorzio rappresenta un traguardo fondamentale per la crescita del nostro territorio – ha aggiunto Contini - Le aziende che lo hanno costituito hanno storie e dimensioni diverse ma sono accomunate da un grande amore per la Vernaccia, elemento distintivo della Valle del Tirso e dell’Oristanese». Obiettivo sarà tutelare, valorizzare e fare informazione. Le aziende sono pronte a fare fronte comune. «Sarà importante aggredire il mercato italiano e spingerci all’estero. Il nostro è ritenuto tra i vini più grandi al mondo, lo dimostrano gli innumerevoli riconoscimenti ricevuti dalle aziende». Gli hanno fatto eco gli altri soci da Davide Orro che ha creato anche l’ecomuseo della Vernaccia a Giuseppe Ponti con i 40 soci della Cantina della Vernaccia fino a Gianni Serra che ha ricordato i 10 anni di attività dell’azienda di famiglia e Mauro Putzolu che ha ribadito come «non si possa fare la Vernaccia senza un sapere antico».

La valorizzazione

A dare grande impulso al progetto è la proposta di legge 293 “Valorizzazione del vitigno Vernaccia e vino Vernaccia di Oristano doc” presentata nei mesi scorsi dal consigliere regionale e deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura, insieme ai consiglieri regionali Antonio Mario Mundula e Fausto Piga eora al vaglio della Quinta commissione in Consiglio regionale. Mura ha sottolineato un’anomalia tipica della Vernaccia che «se da un lato ha raggiunto un livello qualitativo unico dall’altro sembra destinata all’estinzione – ha detto – La riduzione drastica di ettari destinati al vitigno della vernaccia e il fatto che negli ultimi dieci anni al Vinitaly il vino oristanese per ben tre volte è stato premiato, mi hanno spinto a presentare una proposta di legge per la sua valorizzazione». Mura ha insistito sulla necessità che il mondo Vernaccia si unisca e trovi spazi di mercato all’altezza del vino prodotto. «Fondamentale il percorso iniziato con il Consorzio, che per il futuro guarda anche alla Docg, è doveroso elevare il livello di denominazione del vino».

Fondamentale il ruolo di Coldiretti. «Il nuovo organismo si occuperà di costruire progetti di promozione e sviluppo della vernaccia - hanno commentato il direttore Emanuele Spanò e il presidente provinciale Giovanni Murru - Come organizzazione abbiamo creduto sin dal primo momento in un progetto del territorio per il territorio». L’agronomo – enologo Aldo Buiani ha ribadito che «la Vernaccia è una Doc intimamente legata al suo territorio e a Oristano, deve riappropriarsi del ruolo che aveva negli anni Ottanta. Servono subito risorse». E alla fine un brindisi con la regina dei vini.

