«La verità è che non ci danno vaccini» 

Marina Fancellu, presidente regionale del Sindacato medici italiani, lo dice forte e chiaro: «Non ci sto, non sono disposta, a nome di tutta la categoria, a prendermi colpe che non ho. Il commissario dell’Ats continua ad accusarci ingiustamente, evidentemente è molto male informato. Se io e i miei colleghi non stiamo vaccinando abbastanza la responsabilità è tutta loro, che hanno deciso una procedura assurda, che complicano ogni cosa invece di facilitarla, che non ci danno le dosi. Lo ripeto: non ci consegnano i vaccini».

Lo scontro

Tra Azienda per la tutela della Salute, assessorato alla Sanità e medici di base si consuma l’ennesimo capitolo di una guerra che va avanti da mesi: «Non state contribuendo a sufficienza alla campagna» - è il rimprovero; «non ci mettete nelle condizioni di farlo» – è la replica.

«Ho fatto ben quattro richieste sulla piattaforma informatica per avere i vaccini da somministrare ai miei pazienti allettati, non ho mai ricevuto nessuna risposta», sottolinea Fancellu. «A Olbia, dove ho lo studio, solo un collega è riuscito a ritirarli, tutti gli altri sono nella mia stessa situazione. Già la burocrazia che hanno messo in piedi per questa operazione ha dell’incredibile: bisogna riempire un modulo, e va bene, poi dobbiamo allegare la foto del badge di iscrizione all’ordine, un documento non indispensabile, che non tutti hanno, poi serve la firma digitale. Ancora: per la somministrazione a domicilio bisogna avere una serie di dispositivi di protezione, di strumenti e di farmaci, inutili, perché in caso di evento avverso si chiama il 118. Mentre leggevo quest’elenc, pensavo che in Gran Bretagna i vaccini li fanno perfino nelle stazioni della metropolitana. Comunque, il problema vero è che non ho mai ricevuto risposte, dunque non sono potuta andare a prendere i vaccini». Aggiunge: «Scaricare su di noi i ritardi, la disorganizzazione, le falle di un sistema che fa acqua da tutte le parti è inaccettabile. Inoltre, ricordo che tutti i medici di famiglia che vanno gratuitamente a prestare la loro opera negli hub, e sono tanti, non figurano da nessuna parte».

Gli ostacoli

Un altro medico di base, Luigi Falchi, a Cagliari, descrive una storia analoga: «Ho chiesto 10 giorni fa i vaccini, non ho avuto nessun riscontro. Ho telefonato al Servizio farmacia del Marino, chi mi ha risposto non sapeva nulla ma mi ha detto che mi avrebbe fatto richiamare dal responsabile, cosa che non è successa. Io avevo allertato cinque miei pazienti fragilissimi, e ho dovuto disdire tutto. Questo per quanto riguarda le inoculazioni a domicilio. Farli negli ambulatori è praticamente impossibile, in quasi tutti mancano i requisiti. Negli hub non ci chiamano. Dire che noi non stiamo vaccinando non è corretto, ci sarà pure qualcuno che non vuole farlo, ma tutti gli altri, e siamo tanti, non sono nelle condizioni di agire. Il problema sta nella disorganizzazione totale, e si tenta di fare scaricabarile su di noi per qualcosa che non funziona a monte. Sono convinto che quando il commissario straordinario dell’Ats dice che siamo la parte debole della catena, sia assolutamente disinformato».

Umberto Nevisco, presidente della Fimmg, sottolinea che «Temussi non ha mai programmato in tutto questo tempo una riunione tecnica sulla vaccinazione anti-Covid della medicina generale, a dimostrazione che non è interessato a conoscere le problematiche e a risolverle. Sarebbe opportuno che si confrontasse con noi invece di sostenere che non stiamo facendo il nostro dovere».

Il commissario

Massimo Temussi, commissario Ats, ha deciso di fare un ulteriore passo per risolvere la querelle e superare le polemiche: oggi farà inviare a ogni medico di base la lista con nome, cognome e indirizzo dei suoi pazienti allettati prenotati per fare il vaccino, «per agevolare il più possibile il loro lavoro», dice. «Oltre questo non so cos'altro fare, dato che abbiamo siglato un’intesa che ha recepito ogni loro desiderio, e continuo a non capire dove stiano gli ostacoli».

Intanto il generale Figliuolo, nell’ultima circolare alle Regioni, ha invitato ad «aumentare in maniera graduale» il contributo dato da medici di Medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri operatori del Servizio sanitario nazionale alle vaccinazioni giornaliere, perché la campagna deve diventare via via meno centralizzata e arrivare nei territorio, vicino ai cittadini. (cr. co.)

I farmacisti sardi sono pronti a scendere in campo per la vaccinazione. «Giovedì prossimo è in programma l’incontro con la Regione, e se non ci saranno ulteriori disguidi chiuderemo l’accordo», dice il presidente di Federfarma Sardegna Pierluigi Annis. Sono oltre 300 sulle 613 presenti sul territorio le farmacie dove si potrà fare il vaccino, secondo l’intesa siglata a livello nazionale: l’opportunità sarà per i cittadini da 18 a 60 anni, ovvero la fascia di popolazione attiva e con meno patologie, quindi non fragile.