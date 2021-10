La Verde Isola dei marinai 

A difendere i pali nella prima partita ci andò un nostromo di 50 anni: era esperto sia di navigazione perigliosa che di tiri all’incrocio dei pali. Quando le “chiavi” della porta sono passate a portieri più giovani, le cose non sono andate peggio. Anzi: l’exploit della Verde Isola, squadra anomala nata come club di marittimi e naviganti e che sta facendo rinascere il calcio d’elite a Carloforte, ha attirato le simpatie anche di illustri personaggi del mondo della musica e del calcio. Tifosi d’eccezione come Gianni Morandi, Arrigo Sacchi, Fabrizio Miccoli, Giancarlo Marocchi e lo staff di Paolo Nicolato (tecnico della Nazionale Under 21). È un momento magico quello che sta infatti vivendo il giovanissimo club dell’isola di San Pietro, “erede” del Carloforte rimasto al momento solo nell’ambito delle categoria giovanili. La Verde Isola non si è fatta stroncare sul nascere dalla pandemia che ha ridisegnato la mappa del calcio dilettantistico isolano, ed è ora prima in classifica a punteggio pieno nel girone A della Prima Categoria anche grazie alla consulenza che periodicamente offre Vincenzo Pincolini, preparatore atletico della Nazionale a Usa ’94.

Il club

La nascita della società ha però qualcosa di epico che rimanda agli albori del calcio, non dissimile dalla genesi dei club argentini River Plate e Boca Junior, fondati a inizio Novecento anche e soprattutto da dopolavoristi liguri (e Carloforte di gente ligure se ne intende). Dietro alle imprese pedatorie di questa squadra sorta ufficialmente nel settembre 2018 «ci sono un mix di passione, tenacia e un pizzico di incoscienza come d’ordinanza quando ci si tuffa in un’avventura del genere - ammette con orgoglio il presidente Giuseppe Buzzo, 49enne imprenditore nella ristorazione – siano sorti nel 2017 per disputare amichevoli e ricordo ancora che la rosa era quasi esclusivamente composta da marittimi, navigatori e gente di mare: un po’ goliardia, un po’ lungimiranza». Marittimi rimasti ancora nello staff tecnico. Ci si allenava in tarda sera quando la gente di mare tornava a casa. Dalle onde al prato verde. Il primo portiere è stato Roberto Arca, oggi 54enne, allenatore dei portieri, di mestiere nostromo sui traghetti di linea: «Feci il diavolo in quattro per avvicinarmi a Carloforte perché mi sentivo bene, i riflessi erano ancora accettabili, e mi riempiva d’orgoglio allenarmi con ragazzi minimo più giovani di me di venti anni». Poi, però, tempo un anno e la Verde Isola ci ha preso gusto affacciandosi al calcio che conta complice la difficoltà del Carloforte: «A un certo punto ho capito di poter creare una squadra a livello agonistico più elevato – racconta Buzzo – e siamo partiti dalla Terza categoria proiettandoci subito in Seconda, togliendoci soddisfazione come la finale, purtroppo persa, di Coppa Italia di categoria». Nel campionato 2018-19 la Verde Isola incassa solo 4 gol e stabilisce un record fra tutti i campionati nazionali. Poi arriva il Covid: rimescola le carte quando il club dai colori verde giallo naviga per due tornei sempre nei piani alti della classifica. «Un merito sportivo che ci ha permesso il ripescaggio in Prima – rivela il presidente – ma la nostra lecita ambizione è di arrivare presto in Eccellenza». Siamo ai giorni nostri, con una rosa che annovera anche giocatori già protagonisti in Eccellenza e in D e questo spiega il ruolino di marcia di una squadra nata già con le vele spiegate.

