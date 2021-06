«La vera trasgressione, oggi,  cova nella più pigra borghesia» 

Genio e regolatezza. A Olbia per ritirare il Premio per la comunicazione cinema e parole nell’ambito dell’undicesima edizione del Figari Film Fest, il caustico, irriverente Saverio Raimondo cita, tra le fonti di ispirazione, una frase di Gustave Flaubert.

«Bisogna essere regolari nella vita per essere violenti nell’arte», spiega il comico, scrittore e autore televisivo, ospite fisso sulla Rai di “Le parole della settimana” e “Porta a porta” e fresco di approdo al cinema, in veste di doppiatore, con il film d'animazione della Pixar “Luca”. «Spesso gli artisti più eccessivi, nella vita di trasgressivo hanno poco da dire: la vera trasgressione cova nella più pigra e indolente borghesia», aggiunge Raimondo, al secondo riconoscimento professionale dopo il Premio satira politica della tv del 2016. «Sono sempre entusiasta quando ricevo un premio senza averlo meritato e spero che, in futuro, si sbaglino ancora», torna all’autoironia che lo contraddistingue mentre cerca il trait d’union tra le due statuette. «Le parole, direi, che non mi mancano mai: attenti alla mia lingua», avverte.

«Intelligente io?»

«Riesco sempre ad avere qualcosa da dire. Ciò non significa che sia sempre intelligente». Come la satira. Ad eccezione di quella di Raimondo. «Per me non è un impegno professionale: è che mi viene naturale, ovunque vada rilascio satira», scherza lui. «Detto questo, è un genere sempre difficile da fare: può risultare fastidioso, dare luogo a fraintendimenti e creare problemi». E imbattersi nella censura: clamorosa l’esclusione in extremis di Raimondo dal DopoFestival di Sanremo un paio d’anni fa. «In realtà, avrei dovuto realizzare un progetto più ampio, si chiamava “Una notte a Raiuno”: ci avevo lavorato sette mesi, ma non vide mai la luce», dice l’autore romano. «Mai chiarite le ragioni: doversi fermare senza un perché è stato umiliante». Molto meglio ripartire. Anche dagli spettacoli dal vivo, ai quali Raimondo torna dopo la sosta forzata dell’anno scorso.

Ad agosto a Cagliari

«Al netto del dispiacere per le vittime del Covid e del disagio collettivo, me la sono cavata bene: per gli ansiosi pessimisti come me quello che è successo è niente», scherza ancora il comico trentasettenne. «Gli spettacoli live, però, mi sono mancati: spero che non ci siano altre battute d’arresto, anche perché ad agosto dovrei essere a Cagliari». Il condizionale è d’obbligo. «Ma sono ottimista», svela a sorpresa. Nel frattempo, si gode il successo di “Luca”, in cui è il cattivo Ercole Visconti “accanto” alle voci di Luca Argentero e Marina Massironi. «È la mia prima esperienza cinematografica, ma non sarà l’unica: ho un paio di film in uscita». Progetti straripanti come lui. «Da piccolo ero educato e disciplinato, ma se mi davano la parola tenevo banco», conferma la sua indole naturale di genio e regolatezza Raimondo. «Intrattenevo i compagni di scuola e le suore. Benedivano questo mio estro: in qualche modo, sono state le mie prime manager».

