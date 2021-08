La vendemmia promette bene 

Luci e ombre per la vendemmia 2021. Da una parte nelle dolci colline lussurgesi che degradano verso Paulilatino, la produzione si prospetta di ottima qualità e se il tempo tiene anche di buona quantità, ben oltre i 100 quintali. Il presidente della Cooperativa Vitivinicola Montiferru Nino Sanna 73 anni, parla di «annata buona, non abbiamo avuto gelate o sbalzi termici, e nessun parassita che ha nociuto ai vitigni».

Montiferru

La Vitivinicola produce Don Nicolau IGT (uvaggio Cannonau, Cagnulari, Alicante e Muristellu) e Vermentino DOC. Dal 2007 i 6 soci hanno avviato un disciplinare per la produzione che potrebbe essere incrementata: «stiamo dialogando per far entrare altri soci e creare collaborazioni con altri partner del territorio, oltre il Montiferru», spiega il presidente. I margini di crescita ci sono, e i tempi sono maturi anche per «rivendicare un marchio agroalimentare di qualità del Montiferru che comprenda formaggi, carne e vini, e anche dolci».

Antonio Oro, 53 anni, che ha i vigneti certificati DOC (produce vermentino, cannonau e sangiovese) vicino a Capo Nieddu poco fuori Santa Caterina parla di «annata medio buona. L’oidio ha proliferato però non ha creato grossi danni». Le vigne di Oro usano un moderno impianto a goccia per contrastare la siccità.

Planargia

Dall’altra parte del massiccio vulcanico a Bosa, alcuni vigneti sono stati distrutti dal fuoco, ma non tutti, e la Malvasia di Bosa DOP salva gode di buona salute. La Cantina Columbu prevede una buona stagione: «per fortuna i roghi non ci hanno toccato. Per il calore abbiamo agito con trattamento di alghe per rinfrescare le piante», spiega Vanna Mazzon di Columbu, 49 anni. Le alghe ormai fanno parte del protocollo di produzione da tanti anni: «siamo stati pionieri in Sardegna. In collaborazione con la Eurovix e l’Università di Sassari abbiamo sviluppato un altro trattamento biologico, a breve avremmo le risultanze scientifiche dello studio», precisa Mazzon.

Nelle terre del Consorzio di Tutela della Malvasia di Bosa DOP ci sarà una contrazione del 30% nella vendemmia: «in compenso la qualità è buona», precisa Giovanni Porcu il presidente del Consorzio.

Vernaccia

Ai piedi del Montiferru invece meno fortuna, il Vernaccia di Oristano DOP ha subito la pesante gelata dei primi di aprile che ha danneggiato il celebre vitigno a Tramatza, San Vero e Zeddiani. La Cantina Orro di Tramatza ha avuto grossi perdite, spiega Davide Orro, 47 anni, titolare dell’azienda omonima: «la quantità che produrremo è al di sotto del 70% dell’anno precedente. La gelata di quest’anno è stata micidiale. Però la qualità delle uve paradossalmente è buona. È stata un’annata pulita e senza alcun problema fitosanitario. Se non fosse stato per il freddo di inizio aprile avremmo avuto altre prospettive». Per bloccare il freddo fuori stagione e contrastare sbalzi termici Orro chiede con forza l’accelerazione dell’uso di strumenti tecnologici antigelo: «il dialogo con la Coldiretti è avviato da tempo, speriamo che in Regione l’Assessorato metta in campo le risorse necessarie».

