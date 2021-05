La variante indiana è nell’Isola 

La variante indiana è arrivata in Sardegna, a bordo della petroliera Heydar Aliyev in rada a Sarroch dalla settimana scorsa. Sono sette i casi accertati del temibile e contagiosissimo virus, cinque persone sono a bordo, altre due sono ricoverate al Santissima Trinità, una dal giorno dell’arrivo, l’altra dal giorno dopo, completamente isolate da tutti gli altri pazienti sardi. La procedura d’emergenza è scattata dal primo istante, quando la nave giovedì scorso si stava avvicinando alla costa, la situazione è sotto controllo, ma l’allarme è ovviamente altissimo. La Regione ha avvisato il Governo della situazione, nessuno è autorizzato a scendere a terra e le operazioni commerciali restano bloccate.

La vicenda

La Heydar Aliyev, tanker con bandiera maltese e armatore norvegese che trasporta greggio, è arrivata nell’Isola giovedì scorso, destinazione la Saras. Trasportava anche marinai indiani con la febbre, le autorità sanitarie regionali e dell’Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) sono state allertate e subito si è deciso di procedere con il testing a bordo. Il giorno successivo si è saputo che su 21 tamponi fatti 13 sono risultati positivi al Covid, un uomo è stato portato immediatamente in ospedale – aveva difficoltà respiratorie – e ventiquattr’ore un altro. Gli altri sono stati “blindati” sulla petroliera, anche se alcune fonti raccontano che un’altra persona, negativa, sarebbe stata accompagnata in una struttura protetta dell’hinterland, senza che il Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Regione fosse informato. Ma su quest’episodio mancano conferme. Nel frattempo sono state fermate tutte le operazioni commerciali in programma, vietato lo sbarco di persone e cose, vietato ogni contatto con chiunque a parte i medici con le protezione biocontenitive.

Ieri il sequenziamento dei tamponi, eseguito all’Aou di Cagliari nel laboratorio diretto da Ferdinando Coghe, ha dato l’esito tanto temuto: ben sette hanno la variante indiana, gli altri sono infettati con diverse varianti europee.

Il bollettino

Ieri un nuovo lieve rialzo dei casi di positività. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi sono stati rilevati 61 contagi (erano 23 e 33 i giorni precedenti). Sono 56.216 i casi complessivamente registrati nell’Isola dall’inizio dell’emergenza, in tutto sono stati eseguiti 1.251.222 tamponi, 2.257 test ieri.(1.438 in tutto), sono 205 (-6) le persone ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, e 40 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.749 e i guariti sono 40.778 (+301), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono 6.Sul territorio, dei 56.216 casi, 14.681 (+14) sono nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.553 (+22) nel Sud Sardegna, 5.102 (+12) a Oristano, 10.806 (+7) a Nuoro, 17.059 (+6) a Sassari.

307

i guariti

dal coronavirus registrati ieri dall’Unità di crisi

40

i pazienti

in terapia intensiva