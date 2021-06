La valanga azzurra su Parigi  

Sventolano cinque bandiere italiane sul terzo turno del Roland Garros. Tanti sono infatti gli azzurri a essere approdati a questa fase, record in un torneo del Grande Slam eguagliato come l'anno scorso, ed è solo la terza volta dal 1955, i tempi di Nicola Pietrangeli. Questa volta ci sono Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti. Gli ultimi due domani si affronteranno in un derby tutto italiano a Parigi, dove ieri ha come di consueto strappato applausi Roger Federer, che ha eliminato Marin Cilic come se il tempo non lo stesse portando inesorabilmente verso i 40 anni.

Oggi Fognini è atteso da un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Federico Delbonis. «Vivere alla giornata», è il motto in questi giorni parigini del trentaquattrenne che al Roland Garros è arrivato al massimo ai quarti di finale nel 2011, dando forfait per un problema muscolare contro Novak Djokovic. Questa volta il serbo numero uno al mondo (al secondo turno ha siglato la sua vittoria numero 350 in un match del Grande Slam) potrebbe ritrovarsi (il lituano Ricardas Berankis permettendo) sulla strada di uno fra Cecchinato e Musetti. Cecchinato ha superato il secondo turno giocando un ottimo tennis e mostrando la capacità di soffrire, come raccontano i i quattro set (6-4, 6-1, 3-6, 6-1) con Alex de Minaur, australiano numero 22.

Lorenzo, Yannik e Matteo

Strepitoso anche Musetti, che ha invece eliminato il giapponese Yoshihito Nishioka (7-5, 6-3, 6-2). Vinto il derby con Gianluca Mager, non si annuncia una passeggiata per Sinner la sfida contro lo svedese Mikael Ymer, che ha liquidato Gael Monfils. Mentre Berrettini proverà a eliminare il sudcoreano Kwon Soon-woo come non è riuscito ad Andreas Seppi: in caso di vittoria potrebbe trovarsi al quarto turno contro Federer, che per la sedicesima volta in carriera a Parigi è approdato al terzo turno, e affronterà il tedesco Dominik Koepfer (59) . Il pubblico parigino ancora una volta si è goduto i colpi di classe dello svizzero, rinato dopo oltre un anno di stop e due interventi al ginocchio. Nadal ha chiuso 6-0, 7-5, 6-2 su Gasquet.

Dopo Martina Trevisan, cadono anche Camila Giorgi e Jasmine Paolini. La maceratina (80) è stata battuta 7-5, 1-6 6-2 dalla russa Varvara Gracheva, (88) alla sua seconda esperienza a Parigi dove non aveva mai vinto un match. Jasmine Paolini, invece, deve arrendersi per 6-2 6-3 alla 25enne greca Maria Sakkari, 17 del seeding.

