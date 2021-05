La truffa della falsa eredità milionaria  

L’ultima trovata è la truffa dell’eredità, ovviamente inesistente. Dopo una conoscenza sui social network, finti milionari decidono di lasciare una parte del loro enorme patrimonio alle fortunate persone diventate amiche su Facebook o Instagram. Per sbloccare il lascito ci sono però da pagare le pratiche notarili: la vittima versa alcune centinaia di euro sui conti di finti notai e non riceve mai nulla. Il raggiro è sbarcato anche in città: nelle ultime settimane sono arrivate le prime querele. L’ultimo trabocchetto si aggiunge a un lungo elenco di inganni sul web ma anche nella realtà. «Il Covid», spiega Fabrizio Mustaro, dirigente della Squadra mobile, «ha portato a un aumento delle truffe soprattutto l’anno scorso. Ma le modalità, stiamo notando, non cambiano. Dunque vogliamo avvisare i cittadini di stare molto attenti: diffidare sempre dalle offerte super convenienti, non pagare mai per ottenere un presunto lavoro o per guadagni inesistenti, non aprire mai la porta di casa a sconosciuti che si presentano come operai o impiegati».

I pericoli

L’impegno della Polizia, con in prima linea gli agenti della quarta sezione, è sempre massimo. Ma a volte recuperare i soldi è impresa impossibile. «I truffatori, soprattutto sul web, utilizzano schede intestati a cittadini stranieri, indirizzi falsi e conti correnti esteri», evidenzia Mustaro. «Il rischio di perdere il proprio denaro è elevato nonostante l’attività investigativa». Tutti possono finire in una trappola: «Per questo ribadiamo continuamente di prestare la massima attenzione. Ed essere molto, molto diffidenti».

Visiste sgradite

Gli investigatori della Mobile ricordano alcune delle truffe più frequenti. I falsi operai che, intascato un anticipo per l'acquisto di pezzi per lavori in casa, spariscono nel nulla. Ci sono poi finti tecnici di Comuni, Asl, società di servizi idrici o energetici, che con la scusa di una lettura di contatori o malfunzionamenti inesistenti si presentano nelle abitazioni soprattutto di anziani per portare via denaro o gioielli. C’è poi il raggiro del «parente arrestato»: qualcuno si finge avvocato od operatore delle forze dell’ordine e racconta di un familiare arrestato. A questo punto viene chiesta una cauzione e c’è chi, in un momento di confusione e apprensione, decide di pagare.

Sms e mail

Sul Web le truffe sono numerose e di ogni genere. Dagli sms – falsi – della propria banca alle mail inviate per appropriarsi delle credenziali del conto corrente online della vittima, passando per le telefonate di finti operatori degli istituti di credito. I poliziotti della sezione dei reati contro l patrimonio si occupano anche di acquisti online (pagamenti effettuati e merce mai arrivata), delle fase assicurazioni (la vittima è convinta di pagare una polizza che invece non viene mai attivata) e delle estorsioni a luci rosse (c’è chi si fa riprendere in atti sessuali per poi essere minacciato di veder diffuso il proprio video se non dovesse pagare cifre a volte molto elevate). «Chi dovesse aver bisogno di aiuto o di un chiarimento contatti sempre il 113».

