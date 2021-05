La triste fine del figlio dell’ucciso 

Lo ha trovato il fratello, con cui gestiva l’azienda di famiglia. Fabio Dessena, 43 anni, il secondo dei quattro figli dell’allevatore Francesco Dessena, ucciso da killer ancora sconosciuti il 6 maggio scorso a Nule, si è tolto la vita impiccandosi a un albero. La scoperta del cadavere è avvenuta intorno alle 15.30. È stato chiamato il 118 e sono stati avvisati i carabinieri. L'ambulanza, una volta che era stato constatato il decesso, è stata rimandata indietro su disposizione della magistratura. La scena è stata isolata in attesa dell’arrivo da Nuoro del sostituto procuratore Giorgio Bocciarelli e dei militari del Nucleo investigativo e del Reparto operativo di Sassari dei carabinieri che già lavorano da giorni alle indagini sull’omicidio di Francesco Dessena. Non sarebbero stati trovati elementi che possano far ipotizzare la presenza di terze persone sul luogo e al momento della morte di Fabio Dessena. Non è stato chiarito se l’uomo abbia lasciato uno scritto per spiegare le ragioni di questo gesto.

Il dramma

Fabio Dessena era sposato, aveva una figlioletta di 8 anni. Assieme agli altri familiari aveva condiviso il dolore composto e riservato per l’omicidIo del padre. Un fatto sconvolgente per le modalità e del tutto inaspettato perché rivolto contro una persona benvoluta in paese, che non aveva mai avuto problemi in passato e che, sembrava, non potesse avere alcun nemico.

Fabio Dessena è stato trovato morto nell’azienda più grande della famiglia, tra Nule e Bitti, poco distante da quella dove giovedì scorso è stato assassinato il padre, in località Ozzastru, tra Nule, Benettutti e Orune.

Le indagini

I carabinieri sono ancora alla ricerca di elementi che possano orientare le indagini. Si ricostruiscono vicende del passato cercando di dare nuovi significati. La famiglia Dessena aveva anche chiesto alla stampa che si evitasse il clamore sulla vicenda, che venisse rispettato il dolore, senza riportare ipotesi non supportate da fatti. Il loto portavoce è l'avvocato Ivano Iai. Il legale ieri era a Roma per un processo, quando ha ricevuto la notizia. «Sì, li ho sentiti ma solo per un attimo - ha raccontato - Sono devastati dal dolore. In una settimana due morti drammatiche, due eventi così tragici. Sono senza parole».

