La Trexenta riscopre il ballo sardo 

l folclore invade le piazze della Trexenta. L’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19 ha cancellato per parecchio tempo tutte le manifestazioni culturali e le sagre paesane, momenti fondamentali per riscoprire le antiche tradizioni popolari. A distanza di quasi due anni il territorio riscopre la passione per balli e musica folk: ogni occasione è buona per indossare il costume tradizionale sardo.

Lezioni di ballo

]A Senorbì e nei paesi limitrofi sono spuntati come funghi i corsi di ballo sardo, individuali e di gruppo. «È quasi incredibile quello che sta succedendo, rispetto al periodo precedente al diffondersi del coronavirus le domande per le iscrizioni ai corsi sono raddoppiate», spiega Tonio Schirru, maestro di ballo sardo e presidente dell’associazione tradizioni popolari Senorbì. Per non parlare della richiesta di partecipazione dei gruppi folk agli spettacoli e alle manifestazioni all’aperto del post-Covid. La spiegazione? «C’è voglia di divertirsi e stare insieme – continua Schirru –, ma forse anche la paura di un nuovo lockdown, non auspicabile da nessuno, sta agendo da stimolo nei confronti di tutte quelle persone che amano le tradizioni ma che sinora non avevano mai trovato le motivazioni giuste per partecipare alle serate o frequentare i corsi».

Sagre e processioni

La mascherina è ormai un corredo degli abiti tradizionali. «Sia nelle manifestazioni in piazza sia nelle lezioni al chiuso vengono rispettate le norme di sicurezza anti-contagio», sottolinea Enrico Mercurelli, presidente dell’Unione gruppi folk e tradizioni popolari Sardegna (Opes) che mette insieme i gruppi di Senorbì, Ortacesus, Barrali, Baratili San Pietro, Gonnesa, Guamaggiore, Monastir, Nuraminis, Narcao, Capoterra, San Nicolò d’Arcidano, Samassi, San Sperate, Settimo San Pietro, Simaxis e Serramanna.

In Trexenta il grande ritorno dei gruppi in costume c’è stato in occasione della 400esima edizione della Festa di Sant’Amatore di Gesico. Quasi un’esibizione storica che è servita a rompere il ghiaccio. La loro presenza è irrinunciabile negli otto appuntamenti di “Saboris Antigus” (il gran finale è il 17 dicembre a Mandas), rassegna dedicata all’artigianato e alla gastronomia che l’anno scorso è stata cancellata a causa della pandemia.

Per quanto riguarda il 2022, ormai alle porte, sta prendendo forma un calendario ricchissimo all’insegna delle tradizioni popolari che prevede serate danzanti, rassegne di organetto e launeddas, festival e processioni. Inoltre, dopo due anni di stop, la Trexenta è pronta a ospitare il concorso regionale Miss e Mister Folclore.

