La Tossilo vivrà altri cinque anni 

La tanto attesa delibera della Giunta regionale è arrivata alla vigilia di Natale. Subito dopo l'assemblea dei soci della Tossilo Spa, gestore della piattaforma rifiuti, ha stabilito che la società non sarà sciolta, ma andrà avanti per altri cinque anni, con tutti i 30 lavoratori.

All’incontro decisivo hanno partecipato, oltre al presidente Antonio Delitala, anche Marco Naseddu, commissario liquidatore del Consorzio Industriale e i rappresentanti dei cinque comuni che detengono la minoranza delle azioni. L'assemblea, sulla base della delibera della Giunta regionale, ha provveduto a modificare lo statuto. La Tossilo Spa sarà protagonista nell'avvio del nuovo termovalorizzatore.

Debiti

L'assemblea ha anche provveduto ad appianare i debiti della società, accumulati fino al 2019. «La Tossilo Spa potrà quindi operare legalmente nella gestione della piattaforma dei rifiuti. – dice il presidente, Antonio Delitala – i lavoratori rientreranno in servizio per l’avvio del nuovo termovalorizzatore e si potrà procedere per costruire un nuovo futuro, orientato alla produzione dell’idrogeno, utile a imprese e alle comunità del territorio. Dall’annunciato scioglimento di un anno fa, siamo passati al salvataggio e al rilancio della Tossilo Spa, per la quale si apre un futuro non più incerto. È stato compiuto un grande passo in avanti, che appariva un’ipotesi non percorribile fino a pochi mesi fa. Si chiude così un anno difficile».

Futuro

L’assemblea, per affrontare gli altri punti all'ordine del giorno, è stata convocata per il prossimo 27 gennaio, che dovrà sancire l'avvio di una nuova fase nella gestione dei rifiuti di oltre mezza Sardegna. «Intanto i 30 lavoratori, dopo tante incertezze – dice ancora Antonio Delitala – passeranno dal periodo più buio della loro storia lavorativa (fino all’estate scorsa sembrava certo il loro licenziamento, con la messa in liquidazione della società), a gestire nuovamente la piattaforma dei rifiuti, compreso l’avvio del nuovo termovalorizzatore, previsto massimo fra sei mesi, ma anche nella gestione della produzione dell’idrogeno dai rifiuti, che costituisce il pezzo importante del futuro che si sta costruendo a Tossilo».

Nuova fase

Il 27 gennaio si affronterà il superamento della fase di commissariamento e il subentro nella gestione di un nuovo ente, che dovrà essere costituito con la guida dei Comuni di Macomer e Borore. «Quando a novembre dello scorso anno portai in Consiglio comunale la mozione sul futuro del Consorzio, non mi sarei mai aspettato che in neanche un anno si riuscisse a sbloccare una situazione alquanto complicata. – dice Gianfranco Congiu, capogruppo di maggioranza – Oggi la Regione fa chiarezza erogando risorse sia per la chiusura della liquidazione che per il funzionamento della Tossilo Spa. A questo punto il secondo passaggio: favorire la nascita della nuova compagine della quale facciano parte l’Unione dei Comuni del Marghine, assieme alla Camera di commercio di Nuoro e Confindustria».

