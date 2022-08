La Torres va al mercato 

Quindici giocatori sotto contratto, quattro o cinque che dovrebbero firmare in questi giorni e due-tre da individuare sul mercato per rinforzare la squadra. La Torres lavora su due fronti: quello societario per completare le pratiche necessarie alla partecipazione alla C; quello tecnico per completare il gruppo. I giocatori confermati sono quattordici ai quali si è aggiunto l'ex Afragolese Simone Sorgente. I portieri Carboni, Garau, Alessio Salvato (2001); i difensori Antonelli, Dametto, Ferrante, Riccardo Pinna (2000); i centrocampisti Masala, Samuele Pinna (2001), Massimo Tesio (2002), Lisai; gli attaccanti: Diakite, Francesco Ruocco (2001), Scotto, Sorgente.

Fuori quota

Sono già cinque i giovani schierabili. In Lega Pro l'obbligo è di avere coperti 270 minuti coi fuori quota: in pratica bisogna averne sempre tre in campo, mentre in seri e D dovevano essere quattro e più piccoli: un 2001, un 2002, un 2003 e un 2004. Invece in serie C ci sono delle tabelle che assegnano un coefficiente: 0,80 per la classe 2000; 1,00 per i 2001; 1,20 per i 2002; 1,40 per i 2003 e seguenti. Significa che con un 2000, un 2001 e un 2002 si raggiunge già la soglia minima. Oltre, si guadagnano punti per la valorizzazione dei giovani. Ebbene, tra i giocatori già sotto contratto ci sono il portiere Salvato, l'attaccante Ruocco e un centrocampista tra Samuele Pinna e Massimo Tesio che possono essere schierati da titolare.

In prova

E altri fuori quota possono arrivare se verranno contrattualizzati alcuni dei giocatori in prova. In difesa ha destato discreta impressione Erminio Marco Carminati, ex Giana , un 2000 cresciuto nelle giovanili del Brescia . Dei tre terzini visionati, quello fuoriquota è l’ex Atalanta Alessio Girgi (2000) , mentre Matteo Liviero, ex Imolese è un classe 1993 e Mattia Lombardo (figlio di Attilio) è del 1995. A centrocampo l’ex Bellinzona Federico Gianola, classe 2000, e Franck Teyou, classe 2002, scuola Cosenza, autore del gol nell'amichevole contro il Novara. l’a la sinistra Jonathan Campagna, classe 2002, ex Ravenna. In prova c'è pure il tunisino naturalizzato italiano Sanat Ayman, 2002, proveniente dal Lentigione.