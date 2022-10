La Torres risorge al 96’ 

Torres 2

Vis Pesaro 2

Torres (4-4-2) : Garau; Ferrante, Antonelli, Dametto, Girgi (1’ st Sanat); Liviero, Lora, Gianola (1’ st Scappini), Masala (21’ st Suciu); Diakite (30’ st Luppi), Ruocco. In panchina Salvato, Heinz, Bonavolontà, Luppi, Sorgente, Carminati, Tesio, R. Pinna, S. Pinna, Carboni. Allenatore Greco.

Vis Pesaro (4-3-3 ) : Farroni; Rossoni, Gavazzi, Zoia, Borsoi; Marcandella (35’ st Gucci), Coppola, Aucelli; Egharebva (12’ st Ngom), Fedato, Provazza (33’ st Astrologo). In panchina Campani, Nina, Sosa, Sanogo, Cavalli, Garau. Allenatore Sassarini.

Arbitro : Cerriello di Chiari.

Reti : 10’ pt Provazza; 7’ st Diakite, 15’ st Fedato, 51' st Scappini.

Note : ammoniti Girgi, Gianola, Aucelli, Ruocco, Fedato, Masala, Ngom, Antonelli, Liviero. Rec. 1' pt-7' st. Spettatori: 2.600 circa.

Sassari. Il carattere dei rossoblù e la zampata di Scappini evitano alla Torres un'altra sconfitta interna. È il 96' quando l'attaccante ex della Reggiana sull'ennesimo traversone, devia la palla in rete e quando Ruocco la colpisce ormai è già oltre la linea. Il 2-2 fa esplodere il “Vanni Sanna” con un urlo di liberazione.

Brava la squadra sassarese a rimontare due volte, ma le difficoltà incontrate contro una Vis Pesaro rapida e velenosa dicono che ancora vanno registrate diverse cose.

La cronaca

Il match è sbloccato dagli ospiti che sfruttano al 10' l'incomprensione tra Antonelli e Lora: ne approfitta lo sgusciante Provazza che scatta a sinistra, entra in area e piazza la sfera tra primo palo e Garau. Il raddoppio di Aucelli viene annullato per fallo in attacco. Alla mezzora palla dentro di Liviero per Diakite, spalle alla porta e raddoppiato, ma l’azione si risolve con un nulla di fatto. Così come poco dopo quando Ruoco (anche lui controllatissimo) prova ad entrare in area e cade su un contrasto.

La svolta

Nel secondo tempo il tecnico Greco ridisegna la Torres: dentro il bomber Scappini, con Ruocco a fare l'ala sinistra, mentre a centrocampo c'è il più rapido Sanat e Liviero viene arretrato a terzino sinistro. Proprio Liviero effettua il traversone che trova la carambola di Diakite sotto porta per il pareggio. Dopo la traversa colpita da Marcandella (provvidenziale deviazione di Garau), Fedato in area piccola gira la palla del nuovo vantaggio.

La Torres assedia la Vis Pesaro che si ritira nella propria metà campo e perde tempo in tante maniere. C'è anche Luppi (all’esordio) per l'assalto finale che rende giustizia al carattere rossoblù.

