La Torres ha già riacceso l’entusiasmo 

La curiosità e l'entusiasmo per la nuova Torres si misurano già nelle amichevoli. Venerdì sera al “Vanni Sanna” di Sassari ben 500 tifosi si sono presentati per l'amichevole contro l'Ossese. E si sono sottoposti volentieri al controllo ai cancelli per l'esibizione del Green Pass, o attraverso il documento stampato o con il Qr code scaricato nel cellulare e letto da una macchinetta che verifica la validità della certificazione ma senza rivelare l'evento l'ha generata, quindi se vaccinazione, tampone o guarigione, nel rispetto dei dati sensibili di ognuno.

Pubblico

«Non pensavamo sarebbero venuti così tanti tifosi», hanno commentato alcuni dirigenti della società Insula Sport che è la nuova proprietaria del club rossoblù. E il colpo d'occhio della tribuna ha impressionato favorevolmente quei giocatori che non conoscevano la fedeltà di una tifoseria e invece ai veterani ha ricordato piacevolmente quale può essere il seguito durante il campionato.

Squadra in crescita

Tre amichevoli, tre vittorie. La prima è stata quella di Gavoi contro il Taloro, 1-0 con rete di Gigi Scotto, poi il 3-1 sulla Nuorese con reti firmate da Diakite, Sabatini e del fuoriquota Turchet; quindi il 2-0 sull'Ossese con gol ancora di Diakite (alla fine del primo tempo) e Sabatini (al 79').

Sarà anche calcio d'agosto, ma qualcosina è emerso. Il tecnico Greco ha utilizzato il 4-3-3, che può diventare 4-4-2 quando uno degli esterni è Lisai o Demartis, che sanno ripiegare a centrocampo. Tridente offensivo vero e proprio con Scotto e Sabatini alle ali di Diakite. Tre attaccanti che hanno numeri in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Senza dimenticare l'altra punta centrale, D'Angelo. Tanta solidità a centrocampo con Bianchi e Masala, ma anche qualità e quantità col fuori quota Kujaby Kalifa, ex del Muravera. In difesa tanti esperimenti, soprattutto coi giovani, con Antonelli che al centro della retroguardia è già una certezza.

L’auspicio

La Torres ha praticamente due giocatori per ogni ruolo e il presidente Stefano Udassi ha commentato: «Bene, vedo sana concorrenza, voglia di mettersi in mostra, aspetti che ci faranno crescere».

