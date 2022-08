La Torres fa festa con i tifosi: serie C! 

«Una gioia che andava condivisa coi nostri tifosi», hanno spiegato ieri sera i dirigenti della Torres. Ieri, poco prima di pranzo, è arrivata nel ritiro di Arona la notizia del ripescaggio in serie C dopo la bocciatura del Tar del Lazio sui ricorsi di Campobasso e Teramo, società escluse dalla giustizia sportiva. Quindi la decisione: lasciare il Piemonte con due giorni di anticipo (annullata l'amichevole odierna con la Pro Patria) per tornare a Sassari e festeggiare nel rinnovato e bellissimo stadio “Vanni Sanna”. E festa rossoblù è stata ieri sera dalle 19.30 in poi. Alcune centinaia di persone hanno atteso nella zona parcheggi: all'arrivo di dirigenti e squadra, tripudio di bandiere, inni e anche qualche piccolo petardo e fuoco d'artificio. Poi i giocatori si sono mescolati ai tifosi, a scattare foto e firmare autografi. Tanti giovanissimi supporter mischiati tra gli irriducibili della Curva Nord, quelli che hanno seguito la squadra sempre, anche in Promozione. Segnale chiaro di una città dove è riesplosa la passione per la Torres.

«Un anno importante»

Pierluigi Pinna, direttore generale di Abinsula, commenta così il primo anno della nuova dirigenza alla guida del club rossoblù: «Un anno molto importante, vissuto tutto d'un fiato con un gruppo solido tra dirigenti, sponsor e squadra che sta bene insieme e quando alla finale playoff abbiamo visto che la città era con noi abbiamo fatto il salto decisivo. E ora siamo tra i professionisti, sempre coi piedi per terra, ma ci faremo rispettare». Il presidente Stefano Udassi, che ha ottenuto sul campo con la maglia rossoblù la promozione in C1 nel 2000, ha detto: «Il nostro sogno era di restituire la Torres alla città e alla città la Torres, ricreare entusiasmo e passione, con zero proclami e tanto lavoro, ma continuando ad essere ambiziosi. C'è stato un gran lavoro da parte di tutti, della squadra e di una proprietà che ha una visione lungimirante del futuro. Dopo anni di amarezze e delusioni è un'emozione difficile da spiegare. Saremo una neopromossa ma con entusiasmo, voglia di fare bene e di imparare in fretta il mondo del professionismo. Non vogliamo essere una meteora».

L'anima del tifo trova corrispondenza in Tore Pinna, bandiera da portiere e ancora oggi importante nello staff rossoblù: «Fa un effetto stupendo, ce l'abbiamo meritata, abbiamo vinto i playoff e ce lo aspettavamo, grande davvero la società Abinsula, pronti via sono entrati e siamo già in serie C. Volevamo festeggiare con la città».

Campobasso ko